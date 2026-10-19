काशी: फायर ब्रिगेड ने की जांच, आग से बचाव के विशेष इंतजाम किए जा रहे; 85 पंडालों को अग्निशमन विभाग से अनुमति

1 of 7 सनातन धर्म इंटर कॉलेज में बद्रीनाथ की थीम पर बना पंडाल। - फोटो : अमर उजाला







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शारदीय नवरात्र के दौरान दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है। अब तक 85 दुर्गा पूजा पंडालों को विभाग से अनुमति मिली। आग से बचाव और आपात स्थितियों से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं।







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2 of 7 लहरतारा-कैंट मार्ग पर लगी मां की प्रतिमा। - फोटो : अमर उजाला

रविवार को फायर ब्रिगेड की टीमें पंडालों का निरीक्षण कर अग्नि सुरक्षा का जायजा लिया। पंडालों में अग्निशमन यंत्र, पानी और बालू से भरी बाल्टियां रखने के निर्देश दिए। आपातकालीन निकासी के रास्ते भी बनाए गए।

3 of 7 तेलियाबाग पर भूत वाला पंडाल। - फोटो : अमर उजाला

मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि विभाग के पास कई आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। इनमें पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र, वाटर मिस्ट प्रणाली और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म शामिल हैं। वाटर बाउजर, फोम टेंडर और हाई प्रेशर मिनी टैंक भी मौजूद हैं। टीआरबी व एम्बुलेंस, एडवांस रेस्क्यू टेंडर और मल्टी डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल जैसे बचाव उपकरण भी तैयार हैं। इन संसाधनों से आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य तेजी से संचालित करने की तैयारी है।

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4 of 7 लहरतारा-बाैलिया मार्ग पर सजा पंडाल। - फोटो : अमर उजाला

150 अधिकारी-कर्मचारी संभालेंगे मोर्चा : मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि 150 अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे। ये सभी अलग-अलग शिफ्ट में अपनी सेवाएं देंगे। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में आग लगने जैसी संभावित घटनाओं से निपटने के लिए कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। विभाग की मोबाइल टीमें भी विभिन्न क्षेत्रों में लगातार निगरानी करेंगी। इससे आपात स्थिति में तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की जा सकेगी।

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5 of 7 पंडाल में लगी भीड़। - फोटो : अमर उजाला