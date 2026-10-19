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गंगा पार एयर शो: सुरक्षा का अभेद्य घेरा, 10 ब्लॉकों में 30 सोलर सीसीटीवी लगे; कई जनपदों से आए मोबाइल शौचालय

Mon, 19 Oct 2026 01:47 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, चंदाैली।
अमर उजाला नेटवर्क, चंदाैली। Published by: Aman Vishwakarma Updated Mon, 19 Oct 2026 01:47 PM IST
सार

वाराणसी में एयर शो को लेकर गंगा पार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दस ब्लॉकों में 30 सोलर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसी क्षेत्र में 20 पुलिस सहायता केंद्र और स्वास्थ्य सहायता केंद्र बनाए गए हैं। दर्शकों की सुविधा के लिए मऊ सहित अन्य जनपदों से मोबाइल शौचालय और पानी के टैंकर भी मंगाए गए हैं।

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Air show across impenetrable security perimeter, solar-powered CCTV cameras installed across 10 blocks
मेगा एयर शो की चल रही तैयारी। - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

गंगा पार 22, 24 और 25 अक्टूबर को होने वाले एयर शो को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और जनसुविधाओं के इंतजाम तेज कर दिए गए हैं। बहादुरपुर से कटेसर तक गंगा किनारे 10 ब्लॉकों में व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं। पहले से की गई सुरक्षा तैयारियों को और मजबूत करते हुए अब हर ब्लॉक में सोलर ऊर्जा से संचालित सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस सहायता केंद्र, स्वास्थ्य सहायता केंद्र, मोबाइल शौचालय और पेयजल के लिए पानी के टैंकर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। उद्देश्य है कि एयर शो के दौरान आने वाले लोगों को सुरक्षित माहौल के साथ जरूरी सुविधाएं भी मिल सकें।





एयर शो को लेकर गंगा पार के इलाकों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रत्येक ब्लॉक में दो से तीन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सोलर ऊर्जा से चलने वाले इन कैमरों के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इससे बिजली की उपलब्धता पर निर्भरता कम होगी और सुरक्षा निगरानी को प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। आयोजन के दौरान भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और गंगा किनारे आने-जाने वाले लोगों पर निगरानी रखने के लिए पुलिस की तैनाती भी की जा रही है।
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Air show across impenetrable security perimeter, solar-powered CCTV cameras installed across 10 blocks
वाराणसी में चल रहा रिहर्सल। - फोटो : संवाद

हर ब्लॉक में पुलिस और स्वास्थ्य सहायता केंद्र
एयर शो के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में पुलिस सहायता केंद्र और स्वास्थ्य सहायता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इस तरह 10 ब्लॉकों में कुल 10 पुलिस सहायता केंद्र और 10 स्वास्थ्य सहायता केंद्र बनाए जाने की व्यवस्था है। इन केंद्रों के स्थान की जानकारी देने के लिए बैनर भी लगाए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर लोग आसानी से सहायता प्राप्त कर सकें।

पुलिस सहायता केंद्रों के माध्यम से लोगों को सुरक्षा संबंधी मदद उपलब्ध कराने के साथ भीड़ प्रबंधन और आवश्यक दिशा-निर्देश देने में सहूलियत होगी। वहीं, स्वास्थ्य सहायता केंद्रों की स्थापना से तबीयत बिगड़ने या किसी अन्य चिकित्सकीय जरूरत के समय लोगों को प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

Air show across impenetrable security perimeter, solar-powered CCTV cameras installed across 10 blocks
डोमरी में एयर शो के लिए लगाया गया टेंट।  - फोटो : संवाद

मऊ सहित अन्य जिलों से मंगाए गए मोबाइल शौचालय और टैंकर
आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए साफ-सफाई और पेयजल की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है। प्रत्येक ब्लॉक में एक मोबाइल शौचालय और एक पानी का टैंकर उपलब्ध कराने की योजना है। इसके लिए मऊ सहित अन्य जनपदों के नगर निकायों से अस्थायी शौचालय और पानी के टैंकर मंगाए गए हैं।

डुमरी क्षेत्र में इन संसाधनों को लगाया गया है, जिससे एयर शो देखने आने वाले लोगों को शौचालय और पेयजल की सुविधा मिल सके। आयोजन के दौरान इन सुविधाओं की उपलब्धता लोगों की परेशानी कम करने के साथ स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने में भी मददगार होगी।

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वाराणसी में एयर शो की चल रही तैयारी। - फोटो : अमर उजाला

गंगा किनारे बैरिकेडिंग, गहरे पानी को लेकर चेतावनी
गंगा किनारे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग के पास पुलिस की ओर से चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, जिन पर लोगों को आगे नहीं जाने की हिदायत दी गई है। बोर्ड पर स्पष्ट किया गया है कि आगे गहरा पानी है। इसका उद्देश्य लोगों को गंगा में उतरने या प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर बढ़ने से रोकना और संभावित दुर्घटनाओं से बचाना है।

एयर शो के दौरान गंगा किनारे लोगों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। ऐसे में बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड के जरिए लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत लोगों से निर्धारित सीमाओं का पालन करने की अपेक्षा की जा रही है।

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एयर शो के लिए नमो घाट पर बना वाॅच टावर। - फोटो : अमर उजाला

पड़ाव-रामनगर मार्ग पर लगाए जा रहे दिशा सूचक बैनर
एयर शो देखने के लिए आने वाले लोगों को घाटों तक पहुंचने में परेशानी न हो, इसके लिए पड़ाव से रामनगर मार्ग पर भी व्यवस्था की जा रही है। गंगा की ओर जाने वाले मार्गों पर नगर निगम की तरफ से दिशा सूचक बैनर लगाए गए हैं। इन बैनरों के माध्यम से लोगों को घाटों तक जाने का रास्ता बताया जा रहा है, ताकि वे सही मार्ग का चयन कर सकें।

सुरक्षा निगरानी, सहायता केंद्रों, मोबाइल शौचालयों, पेयजल टैंकरों, बैरिकेडिंग और दिशा सूचक बैनरों के जरिए एयर शो के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। अब आयोजन के दौरान इन व्यवस्थाओं का प्रभावी संचालन और लोगों से सुरक्षा निर्देशों का पालन कराना संबंधित विभागों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

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