काशी एयर शो: रोमांचक क्लाइमेक्स के 9 जांबाज, 3000 घंटे उड़ा चुके हैं जेट; ग्रुप कैप्टन का कॉल साइन ‘डस्टी’

1 of 7 अजय दशरथी, दिवाकर शर्मा, तुषार शर्मा, भावेश शर्मा और वी. विक्रम। - फोटो : अमर उजाला डिजिटल







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एयर शो का रोमांचक क्लाइमेक्स जिसे देख हर कोई चौंक उठा, वह सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के नौ विमानों का आसमानी करतब रहा। इन विमानों को उड़ाने से पहले इन पायलट्स की जांबाजी फाइटर जेट पर भी दिख चुकी है। नाै जांबाजों में से छह पायलट सुखोई एमकेआई 30 के ही पायलट रह चुके हैं।

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2 of 7 नमो घाट पर होगा आकर्षक एयर शो। - फोटो : अमर उजाला

3000 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव रखने वाले ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी के नेतृत्व में शनिवार को इस टीम का आसमान पर सटीक तालमेल दिखा। ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी का कॉल साइन ‘डस्टी’ है। इससे पहले वह सुखोई 30 एमकेआई से उड़ान भरते थे। चेन्नई के अजय जून 2006 में भारतीय वायुसेना में कमीशंड हुए थे।

3 of 7 काशी में भव्य एयर शो। - फोटो : अमर उजाला

दूसरे स्थान पर हैं स्क्वॉड्रन लीडर दिवाकर शर्मा। इनका कॉल साइन दिवी है। इन्हें 1200 घंटे का अनुभव है। इससे पहले सुखोई 30 एमकेआई उड़ाया है। 2013 में कमीशंड हुए। हॉक एयरक्राफ्ट का भी काम संभाला है। दूसरे नंबर पर ही स्कवॉड्रन लीडर तुषार शर्मा हैं, जिन्हें टैंगो कहते हैं। इन्हें 1500 घंटे तक विमान उड़ाने का अनुभव है। इन्होंने जगुआर और मिग-21 एयरक्राफ्ट भी उड़ाए हैं।

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4 of 7 एयर शो में हेलीकाॅप्टर। - फोटो : अमर उजाला

स्कवॉड्रन लीडर एडवर्ड प्रिंस यानी कि एडी को 1500 घंटे तक मिग-21 बिसॉल सहित अन्य विमानों को उड़ाने का अनुभव है। इन्होंने 195वें पायलट कोर्स से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। स्कवॉड्रन लीडर चेन्नई के वी. विक्रम विकी को 1600 घंटे तक सुखोई 30 एमकेआई उड़ाने का अनुभव है।

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5 of 7 जेट विमान ने दिखाए करतब। - फोटो : अमर उजाला