'दादी' से शादी करने पर कत्ल: आठ माह से नफरत की आग में जल रहा था अवदीप, न्यूजीलैंड में ही रची थी हत्या की साजिश

1 of 13 नवजोत हत्याकांड का खुलासा - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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शादी के आठ माह बाद भारत आकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। मां की दूसरी शादी से नाराज होकर अवदीप सिंह ने अपने सौतेले पिता नवजोत सिंह की हत्या की साजिश रची।

शादी के आठ माह बाद भारत आकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। मां की दूसरी शादी से नाराज होकर अवदीप सिंह ने अपने सौतेले पिता नवजोत सिंह की हत्या की साजिश रची। यूपी के रामपुर में कार वॉशिंग सेंटर संचालक नवजोत सिंह की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। नवजोत सिंह ने फरवरी 2026 में आरोपी अवदीप की मां से दूसरी शादी की थी। पुलिस के अनुसार, इसकी जानकारी होने के बाद से ही अवदीप नाराज था। वह पहले भी यहां आना चाहता था, लेकिन आ नहीं सका।

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2 of 13 रामपुर में नवजोत की हत्या का खुलासा - फोटो : संवाद

पुलिस के मुताबिक, न्यूजीलैंड में रहते हुए ही उसने नवजोत सिंह की हत्या का मन बना लिया था। 22 सितंबर को भारत लौटने के बाद वह घर नहीं गया, बल्कि उत्तराखंड के रुद्रपुर में रहकर हत्या की योजना बनाता रहा।

3 of 13 Navjot Murder Case - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

मौका मिलने पर रामपुर के मिलक खानम क्षेत्र में अपने फुफेरे भाई के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने नवजोत सिंह की हत्या के मामले में अवदीप सिंह और उसके फुफेरे भाई राजनदीप सिंह को गिरफ्तार किया है।





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4 of 13 Navjot Murder Case - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

मिलक खानम में कार वॉश सेंटर संचालक नवजोत सिंह की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना के 48 घंटे के भीतर पुलिस ने पूरे प्रकरण का खुलासा किया। एएसपी अनुराग सिंह के अनुसार, अवदीप मृतक की पत्नी कमलजीत कौर के पहले पति से बेटा है।



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5 of 13 Navjot Murder Case - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी