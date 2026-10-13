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'दादी' से शादी करने पर कत्ल: आठ माह से नफरत की आग में जल रहा था अवदीप, न्यूजीलैंड में ही रची थी हत्या की साजिश

Tue, 13 Oct 2026 03:59 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: Sharukh Khan Updated Tue, 13 Oct 2026 03:59 PM IST
सार

कार वॉशिंग सेंटर संचालक नवजोत सिंह की हत्या का आरोपी सौतेला बेटा अवदीप 22 सितंबर को भारत आया था। आरोपी अपने घर जाने के बजाय रुद्रपुर में रहकर हत्या की योजना बनाता रहा। फुफेरे भाई के साथ मिलकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया।

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Washing center operator Murder Avdeep burning with fire of hatred for 8 months murder plot hatched New Zealand
नवजोत हत्याकांड का खुलासा - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
यूपी के रामपुर में कार वॉशिंग सेंटर संचालक नवजोत सिंह की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। नवजोत सिंह ने फरवरी 2026 में आरोपी अवदीप की मां से दूसरी शादी की थी। पुलिस के अनुसार, इसकी जानकारी होने के बाद से ही अवदीप नाराज था। वह पहले भी यहां आना चाहता था, लेकिन आ नहीं सका। 


शादी के आठ माह बाद भारत आकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। मां की दूसरी शादी से नाराज होकर अवदीप सिंह ने अपने सौतेले पिता नवजोत सिंह की हत्या की साजिश रची। 
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Washing center operator Murder Avdeep burning with fire of hatred for 8 months murder plot hatched New Zealand
रामपुर में नवजोत की हत्या का खुलासा - फोटो : संवाद
पुलिस के मुताबिक, न्यूजीलैंड में रहते हुए ही उसने नवजोत सिंह की हत्या का मन बना लिया था। 22 सितंबर को भारत लौटने के बाद वह घर नहीं गया, बल्कि उत्तराखंड के रुद्रपुर में रहकर हत्या की योजना बनाता रहा। 
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Navjot Murder Case - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
मौका मिलने पर रामपुर के मिलक खानम क्षेत्र में अपने फुफेरे भाई के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने नवजोत सिंह की हत्या के मामले में अवदीप सिंह और उसके फुफेरे भाई राजनदीप सिंह को गिरफ्तार किया है।

 
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Navjot Murder Case - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
मिलक खानम में कार वॉश सेंटर संचालक नवजोत सिंह की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना के 48 घंटे के भीतर पुलिस ने पूरे प्रकरण का खुलासा किया। एएसपी अनुराग सिंह के अनुसार, अवदीप मृतक की पत्नी कमलजीत कौर के पहले पति से बेटा है। 
 
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Navjot Murder Case - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
नवजोत सिंह ने इसी साल फरवरी में कमलजीत कौर से दूसरी शादी की थी। पुलिस का कहना है कि इस विवाह से अवदीप नाराज था। वह न्यूजीलैंड में अपने भाई जोगनप्रीत के साथ डेयरी का काम करता था।
 
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