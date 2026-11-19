1 of 11 gorakhpur accident - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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गोरखपुर में चार घंटे तक कार्रवाई का इंतजार और फिर सन्न का बांध टूट गया। बेटे को खोने के गम में डूबे परिवार को जब पुलिस की ओर से कोई ठोस कदम उठता नहीं दिखा तो आक्रोश सड़क पर उतर आया। इस दौरान तीन किलोमीटर तक यातायात थमा रहा। कार्रवाई न होने से नाराज परिजन और भाजपा कार्यकर्ता शाम छह बजे झारखंडी मोड़ पर धरने पर बैठ गए। देखते ही देखते गोरखपुर-देवरिया मार्ग पर यातायात ठप हो गया। दोनों तरफ करीब तीन किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। हजारों राहगीर जाम में फंसकर परेशान होते रहे। पुलिस-प्रशासन के आश्वासन के बाद रात आठ बजे धरना समाप्त हुआ।

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2 of 11 भाजपा नेता के बेटे की मौत के बाद न्याय की गुहार लेकर परिजन हाईवे पर बैठ गए - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

इधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार की शाम पांच भाजपा नेता ओंकार सिंह के घर के घर जाएंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो में शामिल जेसीबी की चपेट में आने से मृत आर्यवर्धन सिंह के परिवारवालों ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद पुलिस ने चार घंटे तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसी देरी से नाराज होकर उन्होंने हाईवे पर धरना शुरू कर दिया। परिवारवालों की मांग थी कि हादसे के लिए जिम्मेदार जेसीबी चालक और उसे रोड शो में शामिल कराने वाले आयोजक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही झारखंडी गेट के पास सड़क पर ब्रेकर बनवाया जाए।

3 of 11 भाजपा नेता के बेटे की मौत के बाद न्याय की गुहार लेकर परिजन हाईवे पर बैठ गए - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

रुक गई आवाजाही, डीएम एसएसपी मौके पर पहुंचे धरने के कारण हाईवे पर वाहनों की आवाजाही रुक गई। नौकरी से लौट रहे कर्मचारी, कारोबारी और जरूरी काम से निकले लोग घंटों जाम में फंसे रहे। तीन

किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लगने से लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में मुश्किल हुई। स्थिति बिगड़ती देख डीएम दीपक मीणा, एसएसपी डॉ. कौस्तुभ और एसपी सिटी निमिष पाटील कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों से बातचीत की। परिजन ने जेसीबी चालक और रोड शो में उसे शामिल कराने वाले आयोजक के खिलाफ कार्रवाई व झारखंडी गेट के पास ब्रेकर बनवाने की मांग उठाई। डीएम और एसएसपी ने मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद रात करीब आठ बजे धरना समाप्त हुआ और हाईवे पर यातायात बहाल हो सका।



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4 of 11 भाजपा नेता के बेटे की मौत के बाद न्याय की गुहार लेकर परिजन हाईवे पर बैठ गए, लगा जाम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

जिस बहन को लेने निकला था भाई, वह कभी लौटकर नहीं आएगा दोपहर तक घर में सबकुछ सामान्य था। किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद मिनटों में परिवार की दुनिया उजड़ जाएगी। आर्य वर्धन अपनी बहन समृद्धि को लेने पैदल चौराहे की तरफ निकला था। बहन को लेने गया भाई खुद कभी घर नहीं लौटेगा, यह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आर्य वर्धन केंद्रीय विद्यालय नंदानगर में कक्षा 10 का छात्र था।





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5 of 11 भाजपा नेता के बेटे की मौत के बाद परिजन से वार्ता करती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी