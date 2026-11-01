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आजम खां पर ईडी का शिकंजा: दिनभर रिहाई की मशक्कत, शाम को ईडी ने कर दिया खेल, पलभर में बदल गया नजारा; छाई मायूसी

Sun, 01 Nov 2026 10:14 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 01 Nov 2026 10:14 AM IST
सार

रामपुर जेल से रिहा होते ही सपा नेता आजम खां पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। दिनभर रिहाई की मशक्कत होती रही, शाम को ईडी ने खेल कर दिया। पलभर में जेल के बाहर नजारा बदल गया। जश्न की तैयारी करने वाले मायूस होकर लौट गए।

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ED Tightens Grip on Azam Khan in Rampur; Release Hopes Turn to Disappointment
azam khan - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
सुबह से शाम तक अदालत में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला की रिहाई की कानूनी औपचारिकताएं पूरी कराने की भागदौड़ चलती रही। एक के बाद एक मुकदमों में जमानत और रिहाई के परवाने जारी कराने के लिए आजम खां के पैरोकार और अधिवक्ता शनिवार दिनभर जुटे रहे। 


उम्मीद थी कि तमाम औपचारिकताएं पूरी होते ही आजम खां जेल से बाहर आ जाएंगे। शाम होते-होते ईडी टीम के कदमों ने माहौल पलट दिया। जेल से बाहर निकलते ही आजम को हिरासत में लेकर टीम चली गई। जिसने रिहाई की खुशी में जश्न की तैयारी कर रहे समर्थकों के चेहरे उतर गए। पलभर में पूरा नजारा बदल गया।
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ED Tightens Grip on Azam Khan in Rampur; Release Hopes Turn to Disappointment
रामपुर में आजम खां की रिहाई से पहले माैके पर जुटे समर्थक - फोटो : संवाद
दरअसल, रामपुर कोर्ट में ईडी की ओर से आजम खां को हिरासत में लेने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। इसकी जानकारी मिलते ही आजम खां से जुड़े पैरोकार और अधिवक्ता सक्रिय हो गए। उन्हें अंदेशा था कि ईडी की कार्रवाई के चलते रिहाई में अड़चन आ सकती है। 

 
ED Tightens Grip on Azam Khan in Rampur; Release Hopes Turn to Disappointment
रामपुर जेल से बाहर आए आजम खां को ईडी ने किया गिरफ्तार - फोटो : आईएएनएस
ऐसे में उन्होंने तेजी दिखाते हुए अदालत से रिहाई के परवाने जारी कराने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराने की कोशिश शुरू कर दी। दिनभर इसी को लेकर कानूनी मशक्कत चलती रही। 
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ED Tightens Grip on Azam Khan in Rampur; Release Hopes Turn to Disappointment
रामपुर में आजम खां की रिहाई से पहले माैके पर जुटे समर्थक - फोटो : संवाद
इस बीच किसी को अंदाजा नहीं था कि ईडी की टीम रामपुर पहुंच जाएगी। न तो सपाइयों को इसकी उम्मीद थी और न ही आजम खां के अधिवक्ताओं को। अदालत में रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी और दूसरी ओर ईडी अपनी कार्रवाई की तैयारी में जुटी थी।
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ED Tightens Grip on Azam Khan in Rampur; Release Hopes Turn to Disappointment
रामपुर में आजम खां की रिहाई से पहले माैके पर जुटे समर्थक - फोटो : संवाद
दोनों तरफ से चल रही इस कानूनी कवायद का नतीजा शाम को जेल के गेट पर देखने को मिला। आजम खां के जेल से बाहर आते ही ईडी की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जिस रिहाई के लिए दिनभर अदालत में भागदौड़ होती रही, वह कुछ ही पलों में दूसरे घटनाक्रम में बदल गई। 
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