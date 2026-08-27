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यूपी में हरियाणवी सिंगर का कत्ल: हमलावरों ने कार का दरवाजा खोल बरसाईं गोलियां; छह माह पहले इनसे हुई थी कहासुनी

Thu, 27 Aug 2026 11:07 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, शामली
अमर उजाला नेटवर्क, शामली Published by: Sharukh Khan Updated Thu, 27 Aug 2026 11:07 AM IST
सार

हरियाणवी गायक और अभिनेता अंकित बालियान पर हमलावरों ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर गोलियां बरसाईं। हमलावर पहले से घात लगाकर जिम के बाहर ही बैठे थे। पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि छह माह पहले रोहतक में एक सिंगर से कहासुनी हुई थी।

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Shamli Haryanvi singer Ankit Balian murder attackers opened the car door and rained bullets on Ankit Baliyan
ankit balyan murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
हरियाणवी सिंगर और अभिनेता अंकित बालियान हत्याकांड में की पुलिस जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वारदात से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आ रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हत्या से कुछ समय पहले जिम में कसरत के दौरान अंकित के मोबाइल पर किसी की कॉल आई थी। फोन पर बातचीत के दौरान अंकित की कॉल करने वाले से तीखी बहस भी हुई थी। 


इसके बाद जैसे ही वह जिम से बाहर निकले, पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावर पहले से ही जिम के बाहर मौजूद थे। जैसे ही अंकित जिम से बाहर निकले और अपनी स्कॉर्पियो में बैठने लगे, हमलावरों ने गाड़ी का गेट खोलकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी।
Shamli Haryanvi singer Ankit Balian murder attackers opened the car door and rained bullets on Ankit Baliyan
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के बाद शहर के मुख्य मार्ग पर जाम लगाते परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
बताया गया कि ड्राइविंग सीट की तरफ दीवार होने के कारण अंकित उस ओर से बाहर नहीं निकल सके। उन्होंने स्कॉर्पियो के अंदर दूसरी तरफ जाने का प्रयास किया, लेकिन हमलावरों ने गाड़ी का गेट जबरन खोल लिया और उन पर लगातार गोलियां चला दीं। 
Shamli Haryanvi singer Ankit Balian murder attackers opened the car door and rained bullets on Ankit Baliyan
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
फायरिंग में तीन गोलियां गाड़ी के अगले शीशे में लगीं, जबकि पांच गोलियां अंकित के शरीर में जा लगीं। सिर और पेट में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर गाड़ी के पास गिर पड़े। वारदात के बाद चारों बदमाश मौके से भाग गए। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई।
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Shamli Haryanvi singer Ankit Balian murder attackers opened the car door and rained bullets on Ankit Baliyan
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के बाद शहर के मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर हंगामा करते परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
कोतवाली के सिपाही नवाब सिंह भी रोजाना जिम करने पहुंचते थे। उन्होंने बताया कि गोलियों की आवाज सुनकर वह बाहर आए तो अंकित घायल अवस्था में पड़े थे। उन्होंने तत्काल अंकित को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब हत्या से पहले अंकित के मोबाइल पर आई कॉल को भी जांच का अहम बिंदु मान रही है।
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Shamli Haryanvi singer Ankit Balian murder attackers opened the car door and rained bullets on Ankit Baliyan
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के बाद शहर के मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर हंगामा करते परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कॉल किसकी थी, बातचीत में क्या हुआ और कथित हॉटटॉक के बाद हुई हत्या के बीच कोई संबंध है या नहीं। एडीजी भानुभास्कर ने बताया कि हरियाणा में पुलिस टीम भेजी गई है। इसके अलावा शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत की टीम भी लगाई गई है।
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