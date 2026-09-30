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सौरभ हत्याकांड: 'बेटे को क्यों मारा?', मुस्कान और साहिल के चेहरे पर नहीं थी शिकन; नीले ड्रम कांड में फैसला आज

Wed, 30 Sep 2026 12:08 PM IST
Sharukh Khan जेपी शर्मा, अमर उजाला, मेरठ
जेपी शर्मा, अमर उजाला, मेरठ Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 30 Sep 2026 12:08 PM IST
सार

मेरठ के सौरभ हत्याकांड में आज कोर्ट का फैसला आ सकता है। भाई बबलू ने मामले में 11 और मां रेनू ने 9 तारीखों में बयान दर्ज कराए हैं। परिजन का कहना है कि पेशी के दौरान सौरभ की हत्यारोपी मुस्कान और साहिल के चेहरे पर शिकन तक नहीं दिखी। ऐसा भी नहीं लगा कि दोनों को कोई पछतावा है। 

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Saurabh Rajput Murder Case: Muskan, Sahil Show No Remorse Family to Seek Separate Jails
meerut murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
देशभर में चर्चा में रहे सौरभ हत्याकांड में आज जिला न्यायालय में फैसला सुनाया जा सकता है। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने इस केस के फैसले के लिए 30 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। 


सौरभ के भाई बबलू और मां रेनू देवी का कहना है कि इस वारदात की याद आज भी न केवल उन्हें, बल्कि आमजन को भी झकझोर देती है। इसके बावजूद पेशी के दौरान सौरभ की हत्यारोपी मुस्कान और साहिल के चेहरे पर शिकन तक नहीं दिखी। 
Saurabh Rajput Murder Case: Muskan, Sahil Show No Remorse Family to Seek Separate Jails
सौरभ हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला
परिजनों के मुताबिक ऐसा भी नहीं लगा कि दोनों को कोई पछतावा है। उन्हें देखकर लगा कि दोनों मेरठ जेल में रहकर खुश हैं। इसलिए अगर अदालत दोनों को सजा सुनाती है तो वे उन्हें दूसरे जिलों की अलग-अलग जेलों में स्थानांतरित करने की मांग करेंगे।
 
Saurabh Rajput Murder Case: Muskan, Sahil Show No Remorse Family to Seek Separate Jails
Meerut saurabh murder case - फोटो : अमर उजाला
ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंद्रानगर निवासी सौरभ के भाई बबलू ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते हैं। उनका कहना है कि अप्रैल में जब दोनों आरोपी न्यायालय में पेशी पर आए थे, तब उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वे जेल से आए हैं। उनका कहना है कि आरोपियों ने सुनियोजित साजिश रचकर वारदात को अंजाम दिया और जेल में भी दोनों के एक साथ रहने से वे काफी खुश दिखाई दिए।
 
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Saurabh Rajput Murder Case: Muskan, Sahil Show No Remorse Family to Seek Separate Jails
saurabh murder case - फोटो : अमर उजाला
रेनू देवी का कहना है कि पति की मौत के बाद महिलाएं आमतौर पर मेकअप आदि से परहेज करती हैं, लेकिन जेल में रहने के बाद भी मुस्कान इनसे दूर नहीं रह पाई थी।
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Saurabh Rajput Murder Case: Muskan, Sahil Show No Remorse Family to Seek Separate Jails
Saurabh Meerut Murder - फोटो : अमर उजाला
11 बार बबलू और 9 बार रेनू ने दर्ज कराए बयान
बबलू ने बताया कि वह बयान दर्ज कराने के लिए 11 बार और उनकी मां रेनू देवी 9 बार न्यायालय गई थीं। गवाही के अलावा उनसे बचाव पक्ष की वकील ने लंबी जिरह भी की थी।
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