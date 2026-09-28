फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   inside story of deaths of three people after coming into contact with high-tension line in Mau

मौत ने छीन लीं जिंदगियां: शहनाई की गूंज के बीच थम गईं खुशियां, विदाई के इंतजार में बैठी रही दुल्हन; तस्वीरें

Tue, 29 Sep 2026 06:24 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, मऊ।
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ। Published by: Pragati Chand Updated Tue, 29 Sep 2026 06:24 AM IST
सार

मऊ जिले के इस्लामाबाद मोहल्ले में टेंट लगाते समय 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन से पाइप छू गया। करंट लगने से तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे से पूरे मोहल्ले में मातम पसर गया। मरने वालों में दो टेंट लगाने वाले कर्मी थे, जबकि एक दूल्हे का भाई था। 

विज्ञापन
inside story of deaths of three people after coming into contact with high-tension line in Mau
मौके पर छानबीन करती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना के डोमनपुरा इस्लामाबाद मोहल्ले में सोमवार को शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। सुबह 10 बजे जिस घर से निकाह की रस्में पूरी हुई थीं, वहां दोपहर दो बजे तीन लोगों की मौत से सन्नाटा पसर गया। विदाई के इंतजार में बैठी दुल्हन और खुशियों में डूबा पूरा घर इस हादसे से स्तब्ध है। शादी की रस्म बेहद सादगी और उत्साह के साथ संपन्न हुई थी।

inside story of deaths of three people after coming into contact with high-tension line in Mau
तीनों मृतकों की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
दुल्हन महज 100 मीटर की दूरी पर शाम को होने वाली अपनी विदाई के इंतजार में बैठी थी। घर आए मेहमान और रिश्तेदार हंसी-खुशी दावत का लुत्फ उठा रहे थे। तभी दोपहर दो बजे अचानक करंट लगने की हृदयविदारक खबर आई। सूचना मिलते ही शादी वाले घर में कोहराम मच गया। स्थिति यह थी कि जिस मेहमान के मुंह में निवाला था, उसने वहीं उगल दिया और सब बदहवास होकर दूल्हे के घर की तरफ भागे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई।
inside story of deaths of three people after coming into contact with high-tension line in Mau
मौके पर जुटे लोग - फोटो : अमर उजाला
इस दौरान दक्षिण टोला थाना, मऊ कोतवाली, सरायलखंसी और कोपागंज थाना की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था संभाल लिया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए पीएसी भी तैनात की गई थी। लेकिन बिजली निगम की लापरवाही बताते हुए मोहल्लेवासियों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने करीब पांच मिनट तक बिजली निगम के अधिकारियों के विरोध में नारेबाजी कर आक्रोश जाहिर किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
inside story of deaths of three people after coming into contact with high-tension line in Mau
मौके पर जुटे लोग - फोटो : अमर उजाला
पिता अबूल हसन ने रुंधे गले से बताया कि उनके तीन बेटे थे। बरकतुल्लाह सबसे बड़े, जावेद और सबसे छोटा खुर्शीद उर्फ महमूद (29)। खुर्शीद हैदराबाद के एक होटल में काम करता था। बड़े भाई की शादी की तैयारियों में हाथ बंटाने के लिए खुर्शीद एक महीने पहले ही छुट्टी लेकर घर आया था। किसे पता था कि भाइयों की खुशियों में शामिल होने आया खुर्शीद खुद मौत के आगोश में समा जाएगा।
विज्ञापन
inside story of deaths of three people after coming into contact with high-tension line in Mau
छत के ऊपर से गुजरा हाईटेंशन लाइन - फोटो : अमर उजाला
शाम को विदाई के बाद रात को रतजगा और मंगलवार को दावत का मुख्य कार्यक्रम होना था लेकिन एक झटके में सब कुछ उजड़ गया। इस हादसे ने न सिर्फ दूल्हे के परिवार को उजाड़ा, बल्कि दो अन्य दिहाड़ी मजदूर परिवारों की रीढ़ भी तोड़ दी।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed