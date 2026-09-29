Mau News: चित्रकला प्रतियोगिता में निखिल अव्वल

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कुसुम्हा। सेवा संकल्प अभियान के तहत मेरे सपनों के भारत थीम पर आधारित ब्लॉकस्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन ब्लॉक संसाधन केंद्र गोंठा के प्रांगण में आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष भाजपा दोहरीघाट आजाद जायसवाल रहे। प्रतियोगिता में कंपोजिट विद्यालय पाऊस के निखिल कुमार को पहला, कंपोजिट विद्यालय शाहपुर की आराधना को दूसरा और उच्च प्राथमिक विद्यालय परशुरामपुर की आरती चौहान को तीसरा स्थान मिला। इस दौरान मुख्य रूप से अजय कुमार शाही, सुजीत राय, कंचनलता, प्रमोद मिश्र, झम्मन, दिनेश सिंह, ब्रजभूषण यादव आदि शामिल थे।