Mau News: इंदारा में रेलवे की लकड़ी चोरी, प्राथमिकी दर्ज
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:45 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:45 AM IST
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इंदारा। स्थानीय रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की यूकेलिप्टस लकड़ी चोरी होने का मामला सामने आया है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने इस संबंध में एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया है। रेलवे क्वार्टर टी-2 के सामने यूकेलिप्टस के पेड़ के आठ टुकड़े और जड़ का हिस्सा आरी से कटा हुआ पाया गया। रेल कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला कि बिजुलिया, कोपागंज, मऊ निवासी छांगुर (60) ने चोरी की नीयत से यह पेड़ काटा था। जब्त की गई लकड़ी की कीमत 4200 रुपये आंकी गई है। प्रभारी निरीक्षक के आदेश पर आरपीएफ पोस्ट मऊ में अपराध संख्या 6/26 के तहत रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की धारा तीन के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। इस बाबत आरपीएफ प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
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