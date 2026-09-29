Mau News: शटर तोड़कर बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र और मिठाई की दुकान में चोरी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:44 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:44 AM IST
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बढुआगोदाम। सरायलखंसी थाना क्षेत्र के सरवां गांव निवासी चंदन यादव की तहरीर पर चोरी के मामले में पुलिस ने रविवार की रात प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी के अनुसार चंदन यादव यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक सेवा केंद्र संचालित करते हैं। बीते 25 सितंबर की रात चोरों ने उनकी दुकान का शटर तोड़कर चोरी चोरी किया। इसके साथ ही चोरों ने बगल में स्थित सरवां निवासी मोनू गुप्ता की मिठाई की दुकान का भी शटर तोड़कर चोरी की। थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की चोरों की पहचान की जा रही है।
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