बिकरू कांड: विकास, जय बाजपेई समेत 15 करीबियों ने बनवाए थे फर्जी शस्त्र लाइसेंस, होगी सीबीसीआईडी जांच

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विकास दुबे फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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विकास दुबे एनकाउंटर
- फोटो : अमर उजाला
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कानपुर एनकाउंटर
- फोटो : अमर उजाला
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विकास दुबे फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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विकास दुबे फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला