शहर चुनें
विज्ञापन
Home ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur ›   Vikas Dubey Case News: 15 people including Jai Bajpai got make fake arms license

बिकरू कांड: विकास, जय बाजपेई समेत 15 करीबियों ने बनवाए थे फर्जी शस्त्र लाइसेंस, होगी सीबीसीआईडी जांच

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर, Updated Wed, 11 Nov 2020 10:57 PM IST
विकास दुबे फाइल फोटो
1 of 5
विकास दुबे फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
बिकरू कांड की एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। विकास दुबे, उसके पिता, भाई, बहू, जय बाजपेई समेत 15 करीबियों ने फर्जी दस्तावेज के सहारे शस्त्र लाइसेंस हासिल कर लिए थे। इसके चलते जिलाधिकारी ने तत्कालीन तीन शस्त्र लिपिकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
अगली स्लाइड देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
city & states kanpur uttar pradesh kanpur encounter surveillance team vikas dubey vikas dubey news vikas dubey case vikas dubey case news

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

Recommended

विकास दुबे कांड
Kanpur

बिकरू कांड में चौंकाने वाला खुलासा, लखनऊ पुलिस की लापरवाही से रिलीज हुई थी विकास के भाई की राइफल

10 नवंबर 2020

विकास दुबे का साथी जय बाजपेयी
Kanpur

बिकरू कांड: विकास और जय को संरक्षण देने में दो आईएएस भी शामिल, एसआईटी की रिपोर्ट से हड़कंप

9 नवंबर 2020

विज्ञापन
मर्सडीज- AMG GLC 43 4MATIC Coupé के साथ प्राप्त करें अपना हर गोल
Mercedes Benz

मर्सडीज- AMG GLC 43 4MATIC Coupé के साथ प्राप्त करें अपना हर गोल
जय बाजपेई के साथ आईपीएस अनंत देव
Kanpur

बिकरू कांड: आईपीएस अनंत देव और विकास के खजांची जय की फोन पर होती थीं अक्सर बातें, सीडीआर से खुलासा

8 नवंबर 2020

विकास दुबे कांड
Kanpur

आठ पुलिस वालों की हत्या में विकास दुबे ने महिलाओं को किया था शामिल, बिकरू कांड की चार्जशीट से खुलासा

8 नवंबर 2020

आज ही जानें क्या आपकी कुंडली में स्थित है सरकारी नौकरी के शुभ योग ? बनवाएं फ्री जन्मकुंडली !
Kundali

आज ही जानें क्या आपकी कुंडली में स्थित है सरकारी नौकरी के शुभ योग ? बनवाएं फ्री जन्मकुंडली !
पुलिस हिरासत में जय बाजपेई
Kanpur

विकास दुबे के खजांची गैंगस्टर जय बाजपेई के भाई रजय का पुलिस व राजनीति में है रसूख, सामने आया ये सच

7 नवंबर 2020

विकास दुबे केस: जांच में चार आईपीएस भी
Kanpur

बिकरू कांड में एसआईटी की रिपोर्ट से दोषी अफसरों में मचा हड़कंप, खुफिया विभाग के रडार पर चार आईपीएस

7 नवंबर 2020

विज्ञापन
विज्ञापन

Related

Dhanteras 2020: Two Shubh Muhurat For Shopping According to Zodiac Sign
Dehradun

Dhanteras 2020: धनतेरस पर राशि के अनुसार करें सामान की खरीदारी, ये हैं दो शुभ मुहूर्त...

11 नवंबर 2020

देवरहा बाबा
Gorakhpur

पढ़िए ऐसे 'बाबा' की कहानी, जिनके चरणों में सिर झुका चुके थे कई देश के प्रधानमंत्री

11 नवंबर 2020

मर्सडीज- AMG GLC 43 4MATIC Coupé के साथ प्राप्त करें अपना हर गोल
Mercedes Benz

मर्सडीज- AMG GLC 43 4MATIC Coupé के साथ प्राप्त करें अपना हर गोल
विज्ञापन
Gorakhnath temple
Gorakhpur

Diwali 2020: पांच हजार दीयों से रोशन होगा गोरखनाथ मंदिर का हर कोना, नहीं देखी होगी ऐसी भव्यता

11 नवंबर 2020

अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर
Meerut

अवैध कब्जा: धार्मिक स्थल पर चला बुलडोजर, खूब हुआ विरोध पर नहीं थमी जेसीबी की रफ्तार, तस्वीरें

11 नवंबर 2020

आज ही जानें क्या आपकी कुंडली में स्थित है सरकारी नौकरी के शुभ योग ? बनवाएं फ्री जन्मकुंडली !
Kundali

आज ही जानें क्या आपकी कुंडली में स्थित है सरकारी नौकरी के शुभ योग ? बनवाएं फ्री जन्मकुंडली !
Diwali 2020 Latest News: Lakshmi Pujan Three Shubh Muhurat on Diwali, Solution for Dhnteras
Dehradun

Diwali 2020: दिवाली पर ये हैं लक्ष्मी पूजन के तीन शुभ मुहूर्त, धनतेरस के दिन जरूर करें ये एक काम...

11 नवंबर 2020

दीपावली मेले में सरस्वती समूह के स्टाॅल पर मौजूद महिला। संवाद
Meerut

एक्सक्लूसिव: महिलाओं ने हुनर से पकड़ी कामयाबी की रफ्तार, हाथों से गूंथती हैं कान्हा के झूले और झूमर, तस्वीरें

11 नवंबर 2020

गोरखपुर टेराकोटा।
Gorakhpur

गोरखपुर के इस सामान का पूरे विश्व में है बोलबाला, शहर में पहली बार लगी हैं इसकी 100 से अधिक दुकानें

11 नवंबर 2020

Diwali 2020 Latest News: Diwali will be celebrated by cow dung diyas
Dehradun

Diwali 2020 : प्रधानमंत्री की अपील को महिलाएं कर रहीं साकार, गोबर के दीये जलाकर मनाई जाएगी दिवाली

11 नवंबर 2020

सीएम योगी आदित्यनाथ। (फाइल फोटो)
Gorakhpur

सीएम योगी इन खास लोगों के साथ मनाते हैं दिवाली, 100 साल बाद खत्म हुआ था इनका 'वनवास'

11 नवंबर 2020

फाइल फोटो
Delhi NCR

Diwali 2020: दिवाली पर दिनभर रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग, इस मुहूर्त में पूजन बेहद फलदायी

11 नवंबर 2020

सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो का पीएम ने सोमवार को किया था लोकार्पण।
Varanasi

बिग बी की आवाज का नहीं चला जादू, पीएम मोदी के लोकार्पण के दूसरे दिन सारनाथ का लाइट एंड शो हुआ फ्लॉप

11 नवंबर 2020

आरोपी और बरामद की गई डायरी
Meerut

यूपी: रेस्टोरेंट में चल रहा था मोटी कमाई का ये धंधा, एक डायरी ने खोल दिए सभी राज, देखिए तस्वीरें

11 नवंबर 2020

दिवाली 2020: दिवाली।
Agra

Diwali 2020: ब्रज में एक दिन मनाई जाएगी इस बार छोटी और बड़ी दिवाली, जानें लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त

11 नवंबर 2020

धनतेरस 2020 तिथि, शुभ मुहूर्त
Himachal Pradesh

Dhanteras 2020: ये रहेगा खरीदारी का शुभ मुहूर्त, 17 साल बाद दिवाली पर सर्वार्थ सिद्धि योग

11 नवंबर 2020

भाजपा और सपा
Jaunpur

UP By-Election Malhani Result: मल्हनी में सपा ने लगाई जीत की हैट्रिक, लेकिन भाजपा का 1962 से नहीं खुला है खाता

11 नवंबर 2020

मणिकांत पांडेय राष्ट्रपति, पीएम, सीएम सहित कई बड़ी हस्तियों को पेंटिंग कर चुके हैं भेंट
Deoria

बचपन में जिस काम के लिए मिलती थी फटकार, अब वही बन गई 'मणिकांत' के हुनर की पहचान

11 नवंबर 2020

विकास दुबे फाइल फोटो
विकास दुबे फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
विकास दुबे एनकाउंटर
विकास दुबे एनकाउंटर - फोटो : अमर उजाला
कानपुर एनकाउंटर
कानपुर एनकाउंटर - फोटो : अमर उजाला
विकास दुबे फाइल फोटो
विकास दुबे फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
विकास दुबे फाइल फोटो
विकास दुबे फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree
Election

अपना शहर चुनें

  • Downloads

Follow Us

Today's e-Paper

News From Indian States

Lifestyle

Tools

Entertainment News

Sports News

Latest News

Trending News
E-Paper
Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

Other Properties:

© 2019-20 Amar Ujala Limited
X

प्रिय पाठक

कृपया अमर उजाला प्लस के अनुभव को बेहतर बनाने में हमारी मदद करें।
अपने सुझाव हमारे साथ साझा करें
डेली पॉडकास्ट सुनने के लिए सब्सक्राइब करें

क्लिप सुनें

00:00
00:00
Continue
X