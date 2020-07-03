विकास दुबे जिसने थाने के अंदर दर्जाप्राप्त राज्यमंत्री का किया था कत्ल, खौफ इतना कि कोई नहीं देने आया गवाही

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विकास दुबे (काले कोट में)
- फोटो : amar ujala
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विकास दुबे (नीली हाफ जैकेट पहने हुए)
- फोटो : amar ujala
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पूर्व सांसद राजा राम पाल के साथ विकास दुबे
- फोटो : amar ujala
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विकास दुबे
- फोटो : amar ujala
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पुलिस अधिकारी के साथ बैठा विकास दुबे (हाफ नीली जैकेट में)
- फोटो : amar ujala