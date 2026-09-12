करोड़पति ससुर की हत्या: कत्ल की रात लाउंज में जमकर परोसी गई शराब और चिकन-फिश; बहू को लेकर एक और नया खुलासा

1 of 11 kanpur murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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कॉस्मोजिन लाउंज के मैनेजर सौरव त्रिपाठी ने पुलिस को बताया कि शनिवार रात आयोजित पार्टी में आयोजनकर्ता ने पहले ही बीयर, शराब और नॉनवेज को मेन्यू कार्ड में ऐड करवा दिया था। उनके ऑर्डर पर चिकन टिक्का, ग्रिल्ड फिश सहित अन्य नॉनवेज आइटम रखे गए थे। शालू ने सबसे अधिक ग्रिल्ड फिश खाई थी। पार्टी में आए अधिकांश लोगों ने अल्कोहल का सेवन किया था।

कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में पता चला कि बेटा सुब्रत और बहू शालू तिलकनगर के जिस लाउंज में पार्टी कर रहे थे वहां उस रात जमकर शराब और नॉनवेज परोसा गया। सभी ने शराब पी थी। यही कारण है कि देर रात तक पार्टी चलती रही। शराब और नॉनवेज खाने के बाद दोनों ने जमकर डांस किया। रात करीब 3:30 बजे सुब्रत और शालू अपनी कार से घर जाने के लिए निकले थे। जबतक घर पहुंचे आरोपी हत्या कर मौके से फरार हो चुके थे।

2 of 11 पुलिस की गिरफ्त में आरोपी बहू - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

जेल जाकर बयान लेगी पुलिस

शालू की घटना में संलिप्तता पाए जाने के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। हालांकि, पुलिस ने अभी उसके बयान नहीं लिए। डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि विवेचक शालू के जेल में जाकर बयान दर्ज करेंगे। उससे पूछताछ में यदि अन्य नाम सामने आते हैं तो उनके खिलाफ भी जांच तेज की जाएगी।





3 of 11 आरोपी विशाल गौतम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

सीपी और डीसीपी वेस्ट से मिले शालू के भाई-बहन

विनीत मिनोचा हत्याकांड में शालू के परिजन ने भाग दौड़ तेज कर दी है। गुरुवार देर शाम पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल से मिले। इस दौरान उन्होंने अपना पक्ष रखा जबकि शुक्रवार को डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी से मुलाकात की।



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4 of 11 कानपुर में दवा कारोबारी का कत्ल, मौके पर पहुंची पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक शालू के भाई-बहन ने स्पष्ट रूप से कहा कि शालू को मोहरा बनाया गया है। दोषी कोई और है जिसे बचाया जा रहा है। पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस अधिकारियों ने दोनों से कहा कि अभी जांच जारी है। हत्याकांड में जो भी शामिल होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

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5 of 11 हत्या के बाद फ्लैट में जांच करती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी