फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Drug Trader Murder liquor chicken and fish were served in abundance at the lounge On night of murder

करोड़पति ससुर की हत्या: कत्ल की रात लाउंज में जमकर परोसी गई शराब और चिकन-फिश; बहू को लेकर एक और नया खुलासा

Sat, 12 Sep 2026 03:32 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, कानपुर
अमर उजाला नेटवर्क, कानपुर Published by: Sharukh Khan Updated Sat, 12 Sep 2026 03:32 PM IST
सार

कानपुर के करोड़पति ससुर की हत्या में एक और नया खुलासा हुआ है। हत्या की रात लाउंज में जमकर शराब और चिकन-फिश परोसी गई थी। कारोबारी के बेटे सुब्रत और बहू शालू रात करीब 3:30 बजे लाउंज से घर के लिए निकले थे। 

विज्ञापन
Kanpur Drug Trader Murder liquor chicken and fish were served in abundance at the lounge On night of murder
kanpur murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में पता चला कि बेटा सुब्रत और बहू शालू तिलकनगर के जिस लाउंज में पार्टी कर रहे थे वहां उस रात जमकर शराब और नॉनवेज परोसा गया। सभी ने शराब पी थी। यही कारण है कि देर रात तक पार्टी चलती रही। शराब और नॉनवेज खाने के बाद दोनों ने जमकर डांस किया। रात करीब 3:30 बजे सुब्रत और शालू अपनी कार से घर जाने के लिए निकले थे। जबतक घर पहुंचे आरोपी हत्या कर मौके से फरार हो चुके थे।


कॉस्मोजिन लाउंज के मैनेजर सौरव त्रिपाठी ने पुलिस को बताया कि शनिवार रात आयोजित पार्टी में आयोजनकर्ता ने पहले ही बीयर, शराब और नॉनवेज को मेन्यू कार्ड में ऐड करवा दिया था। उनके ऑर्डर पर चिकन टिक्का, ग्रिल्ड फिश सहित अन्य नॉनवेज आइटम रखे गए थे। शालू ने सबसे अधिक ग्रिल्ड फिश खाई थी। पार्टी में आए अधिकांश लोगों ने अल्कोहल का सेवन किया था।
 
Kanpur Drug Trader Murder liquor chicken and fish were served in abundance at the lounge On night of murder
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी बहू - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
जेल जाकर बयान लेगी पुलिस
शालू की घटना में संलिप्तता पाए जाने के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। हालांकि, पुलिस ने अभी उसके बयान नहीं लिए। डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि विवेचक शालू के जेल में जाकर बयान दर्ज करेंगे। उससे पूछताछ में यदि अन्य नाम सामने आते हैं तो उनके खिलाफ भी जांच तेज की जाएगी।

 
Kanpur Drug Trader Murder liquor chicken and fish were served in abundance at the lounge On night of murder
आरोपी विशाल गौतम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
सीपी और डीसीपी वेस्ट से मिले शालू के भाई-बहन
विनीत मिनोचा हत्याकांड में शालू के परिजन ने भाग दौड़ तेज कर दी है। गुरुवार देर शाम पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल से मिले। इस दौरान उन्होंने अपना पक्ष रखा जबकि शुक्रवार को डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी से मुलाकात की।
 
विज्ञापन
विज्ञापन
Kanpur Drug Trader Murder liquor chicken and fish were served in abundance at the lounge On night of murder
कानपुर में दवा कारोबारी का कत्ल, मौके पर पहुंची पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
पुलिस सूत्रों के मुताबिक शालू के भाई-बहन ने स्पष्ट रूप से कहा कि शालू को मोहरा बनाया गया है। दोषी कोई और है जिसे बचाया जा रहा है। पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस अधिकारियों ने दोनों से कहा कि अभी जांच जारी है। हत्याकांड में जो भी शामिल होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
विज्ञापन
Kanpur Drug Trader Murder liquor chicken and fish were served in abundance at the lounge On night of murder
हत्या के बाद फ्लैट में जांच करती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
यह था पूरा मामला: बहू ने कराया ससुर का कत्ल
कानपुर में कल्याणपुर के इंदिरानगर स्थित रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट निवासी दवा कारोबारी विनीत मिनोचा (63) की 5 सितंबर की देर रात चाकू से गोदकर नृशंस हत्या कर दी गई। हत्यारों ने कारोबारी पर चाकू से 26 से ज्यादा वार किए। वारदात के वक्त वह फ्लैट में अकेले थे। 6 सितंबर की सुबह चार बजे बेटा-बहू पार्टी से घर लौटे तब वारदात का पता चला। पुलिस कमिश्नर फोर्स संग मौके पर पहुंचे और जांच की।
 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed