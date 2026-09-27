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कानपुर दवा कारोबारी हत्याकांड: 100 रुपये दे लारेब से बनवाई थी चाबी, इसलिए तोते की तरह जुर्म कबूलता गया सुब्रत

Sun, 27 Sep 2026 04:16 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, कानपुर
अमर उजाला नेटवर्क, कानपुर Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 27 Sep 2026 04:16 PM IST
सार

कानपुर के दवा कारोबारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। 100 रुपये देकर लारेब से चाबी बनवाई थी। सुब्रत और विशाल शुरुआत में पुलिस को गुमराह कर रहे थे कि चाबी गुमटी में शालू ने बनवाई थी। पुलिस कमिश्नर के झांसे में आकर आरोपी बेटा सुब्रत तोते की तरह जुर्म कबूलता गया।

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Kanpur businessman murder case Key made by Lareb for ₹100 Subrat confessed to crime
kanpur murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
कानपुर में दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में निर्दोष होने के बावजूद जेल भेजी गई शालू जल्द ही जेल से आजाद हो सकती है। पुलिस की ओर से कोर्ट में शालू को निर्दोष बताते हुए नौ पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट पेश की है। पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट में चार प्रमुख बिंदुओं को आधार बनाया है।


सीपी रघुबीर लाल ने बताया कि जांच में स्पष्ट हुआ कि शालू ने रतन ऑर्बिट के सुरक्षाकर्मी से विशाल को शुभम बताते हुए कहा था कि उसे अंदर जाने देना। इसके लिए सुब्रत ने ही शालू को यह कहकर मनाया था कि पिता विनीत विशाल से नाराज रहते हैं। 
Kanpur businessman murder case Key made by Lareb for ₹100 Subrat confessed to crime
हत्या के बाद फ्लैट में जांच करती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
उसके फ्लैट पर आने की जानकारी से वो गुस्सा होंगे। विशाल की एंट्री से पहले फ्लैट के सीसी कैमरे सुब्रत ने ही बंद किए थे। फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी विशाल ने ही बनवाई थी। उसने दुकानदार को 100 रुपये भी दिए थे। शालू को इस बात की जानकारी नहीं थी। 

 
Kanpur businessman murder case Key made by Lareb for ₹100 Subrat confessed to crime
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी बहू - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
शालू और विशाल से अलग-अलग पूछताछ हुई। हालांकि दोनों ने जो बयान दिए वह मैच हुए। शालू ने बताया कि चार सितंबर को उसने विशाल से जन्माष्टमी का सामान मंगाने के लिए फोन किया था। विशाल ने भी यही बयान दोहराए थे। सुब्रत के खिलाफ मिले साक्ष्यों को भी क्लोजर रिपोर्ट में शामिल किया गया है।
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आरोपी विशाल गौतम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
100 रुपये देकर लारेब से बनवाई थी चाबी
सुब्रत और विशाल शुरुआत में पुलिस को गुमराह कर रहे थे कि चाबी गुमटी में शालू ने बनवाई थी। हालांकि, पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान साफ हुआ कि 80 फीट रोड पर बनारसी चाय वाले के बगल में स्थित गैराज के सामने लारेब से चाबी बनवाई गई थी।
 
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Kanpur businessman murder case Key made by Lareb for ₹100 Subrat confessed to crime
कानपुर में दवा कारोबारी का कत्ल, मौके पर पहुंची पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
इसके लिए सुब्रत ने 100 रुपये दिए थे। पुलिस ने जब लारेब को फोटो दिखाई तो उसने भी इस बात की पुष्टि की है। उस दौरान गाड़ी में शालू मौजूद थी। हालांकि सुब्रत ने उसे कहा था कि एक दुकान के ताले की चाबी खो गई है वही बनवानी है।
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