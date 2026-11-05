फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Jalaun Lawyer Murder: Main Accused Monu Arrested in Police Encounter, Shot in Both Legs

यूपी का अधिवक्ता हत्याकांड: 'बहुत दर्द हो रहा है, इंजेक्शन लगवा दो...'; गोली लगने पर ये शब्द बोला 'कातिल' मोनू

Thu, 05 Nov 2026 08:10 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, जालौन
अमर उजाला नेटवर्क, जालौन Published by: Sharukh Khan Updated Thu, 05 Nov 2026 08:10 AM IST
सार

कालपी बार एसोसिएशन अध्यक्ष का मुख्य हत्यारोपी मोनू यादव मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के दोनों पैर में गोली लगी है। आरोपी के पास से तमंचा, बाइक और मोबाइल बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए मोनू यादव ने दर्द से परेशान होकर पुलिसकर्मियों से कहा कि बहुत दर्द हो रहा है, इंजेक्शन लगवा दो।

विज्ञापन
Jalaun Lawyer Murder: Main Accused Monu Arrested in Police Encounter, Shot in Both Legs
Jalaun Lawyer Murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
जालौन के उरई के कालपी बार एसोसिएशन अध्यक्ष गयादीन अहिरवार (68) का फरार मुख्य हत्यारोपी पवन यादव उर्फ मोनू मंगलवार देर रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। जोल्हूपुर-मदारीपुर मार्ग पर सोहरापुर गांव के पास जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैर में गोली लगी है।


आरोपी के पास से एक तमंचा, कारतूस, एक बाइक व एक मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस ने उस पर एक लाख का इनाम घोषित किया था। कालपी में शनिवार शाम कार सवार बदमाशों ने कालपी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का अपहरण कर लिया था। 
 
Trending Videos
Jalaun Lawyer Murder: Main Accused Monu Arrested in Police Encounter, Shot in Both Legs
मुख्य हत्यारोपी मोनू यादव मुठभेड़ में घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
रविवार सुबह उनका खून से लथपथ शव कानपुर नगर के गुजैनी थाना क्षेत्र के गंभीरपुर गांव के पास नहर में मिला था। घटना के बाद पुलिस ने सर्वेश शुक्ला, आशीष विश्वकर्मा और केशव कटियार को गिरफ्तार किया था।

 
Jalaun Lawyer Murder: Main Accused Monu Arrested in Police Encounter, Shot in Both Legs
मुख्य हत्यारोपी मोनू यादव मुठभेड़ में गिरफ्तार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
जमीन के विवाद में हत्या की सुपारी देने वाले ठेकेदार इंद्रजीत यादव को भी हिरासत में लिया गया था। रविवार शाम घटना में इस्तेमाल कार बरामद कराने के दौरान सर्वेश और आशीष पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए थे लेकिन सुपारी लेने वाला मुख्य किरदार पवन उर्फ मोनू फरार था। उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था।
विज्ञापन
विज्ञापन
Jalaun Lawyer Murder: Main Accused Monu Arrested in Police Encounter, Shot in Both Legs
वकील का नहर में मिला शव - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
मंगलवार देर रात पुलिस को मोनू के जोल्हूपुर-मदारीपुर मार्ग पर होने की सूचना मिली। इसके बाद कालपी, उरई और कदौरा पुलिस के साथ स्वाट ने घेराबंदी की। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 

 
विज्ञापन
Jalaun Lawyer Murder: Main Accused Monu Arrested in Police Encounter, Shot in Both Legs
मुठभेड़ में घायल आरोपी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विवेचक सीओ राजेश कमल के अनुसार, हत्याकांड में मोनू की अहम भूमिका थी। आरोपी के खिलाफ बर्रा में एक, गुजैनी में तीन और कालपी में एक मामला दर्ज है। इसमें हत्या, हत्या का प्रयास, मारपीट, अवैध ह थियार रखने के मामले शामिल हैं।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed