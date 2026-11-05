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अधिवक्ता हत्याकांड में नया खुलासा: दस लाख में मिले सिर्फ 50 हजार रुपये, पूरी रकम मिलती तो फरार हो जाते आरोपी

Thu, 05 Nov 2026 12:23 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, जालौन
अमर उजाला नेटवर्क, जालौन Published by: Sharukh Khan Updated Thu, 05 Nov 2026 12:23 PM IST
सार

जालौन के कालपी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ठेकेदार इंद्रजीत ने मोनू के पिता को हिदायत दी थी कि कभी फोन मत करना, केवल मैसेज से बात होगी। भुगतान और संपर्क के लिए गोपनीय तरीका अपनाया था।

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Jalaun Lawyer Murder: ₹10 Lakh Supari Deal, Accused Received Only ₹50,000 After Killing
Jalaun Lawyer Murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
जालौन के कालपी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार की हत्या के लिए दस लाख रुपये में सौदा तय हुआ था, लेकिन आरोपियों को अब तक केवल 50 हजार रुपये ही मिले थे। 


पुलिस की जांच में सामने आया कि अगर आरोपियों को पूरी रकम मिल जाती तो वे पहले ही फरार हो सकते थे। हत्या के बाद भुगतान को लेकर मोनू के पिता अजय कुमार यादव और कानपुर निवासी इंद्रजीत यादव के बीच मोबाइल पर मैसेज के जरिए बातचीत हुई थी।
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Jalaun Lawyer Murder: ₹10 Lakh Supari Deal, Accused Received Only ₹50,000 After Killing
आरोपी मोनू की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
बताया जा रहा है कि इंद्रजीत ने मोनू के पिता को पहले ही हिदायत दी थी कि वह कभी फोन न करें। बातचीत केवल मोबाइल मैसेज के जरिए ही होगी, ताकि दोनों के बीच संपर्क का पता न चल सके। 

 
Jalaun Lawyer Murder: ₹10 Lakh Supari Deal, Accused Received Only ₹50,000 After Killing
मुख्य हत्यारोपी मोनू यादव मुठभेड़ में गिरफ्तार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
इसी व्यवस्था के तहत हत्या के बाद अजय कुमार ने इंद्रजीत के मोबाइल पर मैसेज भेजकर काम पूरा होने और जल्द भुगतान करने की बात कही थी। यही मैसेज पुलिस के हाथ लगा और जांच में अहम सुराग साबित हुआ।
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Jalaun Lawyer Murder: ₹10 Lakh Supari Deal, Accused Received Only ₹50,000 After Killing
मुख्य हत्यारोपी मोनू यादव मुठभेड़ में घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
पुलिस की पड़ताल में दस लाख रुपये में हत्या का सौदा तय होने और अब तक महज 50 हजार रुपये मिलने की बात सामने आई है। पूरी रकम नहीं मिलने के कारण आरोपी भुगतान के इंतजार में थे। पुलिस का मानना है कि यदि तय रकम समय रहते मिल जाती तो आरोपी ठिकाना बदलकर फरार होने की कोशिश कर सकते थे।
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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
मध्यस्थता कराने वाला अजय अब भी फरार
सुपारी के सौदे में मध्यस्थता कराने वाला अजय यादव पुलिस की पकड़ से बाहर है। वह गिरफ्तार आरोपी मोनू यादव का पिता है। पुलिस के अनुसार, अजय ने ठेकेदार इंद्रजीत यादव और सुपारी किलर के बीच सौदा कराने में भूमिका निभाई थी। सीओ राजेश कमल का कहना है कि उसकी तलाश की जा रही है और जल्द गिरफ्तारी होगी।

 
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