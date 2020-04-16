कमरे से आ रही थी बदबू, पुलिस ने तोड़ा दरवाजा तो उड़ गए होश, मिली दो बहनों की दस दिन पुरानी लाशें

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मौके पर जांच करती पुलिस
- फोटो : amar ujala
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दस से कमरे में बंद थे बहनों के शव
- फोटो : amar ujala
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किराये पर रहती थीं दोनों बहनें
- फोटो : amar ujala
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आत्महत्या का लग रहा मामला
- फोटो : amar ujala
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दो बहनों के आठ से 10 दिन पुराने शव
- फोटो : amar ujala