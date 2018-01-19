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पति ने बताया पत्नी चलाती थी सेक्स रैकेट, उन्हाेंने ही मारी गाेली
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर , Updated Fri, 19 Jan 2018 11:10 PM IST
यूपी के कानपुर में घर में घुसकर बदमाशाें ने घर में माैजूद पति काे कमरे में बंद कर एक महिला की कनपटी पर तमंचा सटाकर गाेली मार दी। एक अनजान महिला ने दरवाजा खाेलकर पति काे कमरे से बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस की सहायता से महिला काे अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है महिला के सिर में एक गाेली फसी हुई है। जानिए क्या है पूरा मामला।
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