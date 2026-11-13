Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Dead body of girl found in chandigarh sector 10

चंडीगढ़ में मिला युवती का शव: पुलिस मुख्यालय से चंद कदम दूर खून से सना पड़ा था, हाथ पर लिखा है ‘शिखा’

Fri, 13 Nov 2026 12:02 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Fri, 13 Nov 2026 12:02 PM IST
सार

चंडीगढ़ के सेक्टर-10 में पुलिस मुख्यालय से कुछ दूर ग्रीन बेल्ट में युवती का शव बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया। युवती के शरीर पर चोट के निशान हैं। पुलिस पहले मृतका की पहचान का प्रयास कर रही है। 

विज्ञापन
Dead body of girl found in chandigarh sector 10
चंडीगढ़ में मिला युवती का शव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चंडीगढ़ के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में शामिल सेक्टर-10 में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब पुलिस मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित ग्रीन बेल्ट में एक युवती का शव बरामद हुआ। 
विज्ञापन


युवती के शरीर पर चोटों के निशान मिलने और घटनास्थल से पत्थर बरामद होने के बाद उसकी पत्थर से वार कर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती जांच में पुलिस अधिकारियों ने भी हत्या की आशंका व्यक्त की है।
विज्ञापन




पुलिस के मुताबिक, ग्रीन बेल्ट में युवती का शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस अधिकारी और जांच टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण करने के दौरान पुलिस को एक पत्थर भी बरामद हुआ। युवती के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं। ऐसे में आशंका है कि हमलावर ने पत्थर से वार कर उसकी हत्या की होगी। हालांकि, हत्या के पीछे की वजह और वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


हाथ पर लिखा मिला शिखा नाम, पहचान के प्रयास तेज
युवती के हाथ पर ‘शिखा’ नाम लिखा मिला है। शुरुआती जानकारी के अनुसार युवती चंडीगढ़ के बाहर की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ युवती की पहचान कराने में जुटी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सेक्टर-16 अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed