अखिलेश बोले सीएम खुद कह रहे ‘ठोको’, हम बदला लेंगे, क्यों कहा एनआरसी के कागज वे भी नहीं बनवा पाएंगे

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अखिलेश से मिलने के लिए उमड़ा जनसैलाब
- फोटो : अमर उजाला
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हिंसा में मारे गए उपद्रवी की मां को चेक सौंपते अखिलेश यादव
- फोटो : अमर उजाला
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हिंसा में मारे गए मृतकों के परिजनों से मिलते अखिलेश यादव
- फोटो : अमर उजाला
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अखिलेश ने पांच पांच लाख का दिया चेक
- फोटो : अमर उजाला
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लोगों में नजर आया गजब का उत्साह
- फोटो : अमर उजाला