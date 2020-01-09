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अखिलेश बोले सीएम खुद कह रहे ‘ठोको’, हम बदला लेंगे, क्यों कहा एनआरसी के कागज वे भी नहीं बनवा पाएंगे

डिजिटल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर, Updated Thu, 09 Jan 2020 11:20 PM IST
अखिलेश से मिलने के लिए उमड़ा जनसैलाब
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अखिलेश से मिलने के लिए उमड़ा जनसैलाब - फोटो : अमर उजाला
हिंसा में मारे गए युवकों के परिजनों से मिलने कानपुर पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा सीएए (नागरिकता संशोधन कानून) के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में ज्यादातर की जान पुलिस की गोली से गई है। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जानी चाहिए।

 
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