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बरेली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश: 24 घंटों में 381.1 मिमी बरसा पानी, घर-मंदिर और सड़कें तक डूबीं; देखें तस्वीरें

Mon, 07 Sep 2026 12:59 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, बरेली
अमर उजाला नेटवर्क, बरेली Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 07 Sep 2026 12:59 PM IST
सार

Rain Breaks Record In Bareilly: बरेली में रविवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटों में 381.1 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिससे पूरा शहर जलमग्न हो गया है।

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बरेली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश - फोटो : अमर उजाला

बरेली में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रविवार को रातभर मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। स्मार्ट सिटी के पॉश इलाके भी जलमग्न हो गए। ठीक से जल निकासी न होने से नाले उफना गए। घरों और मंदिरों में गंदा पानी भर गया। सोमवार तड़के लोगों की नींद खुली तो खुद को पानी पाया। लोग अपने घरों से दोपहर तक पानी निकालने में जुटे रहे। 

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बरेली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश - फोटो : अमर उजाला

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 381.1 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। फिलहाल राहत के आसार नहीं है। लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। जलभराव के कारण लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। बीडीए की रामगंगानगर कॉलोनी भी जलभराव की चपेट में आ गई। सेक्टर 9 में जलभराव हो गया। सेक्टर चार में सीवर लाइन और नाली न होने के कारण सड़क धंस गई। सीवर लाइन भी बैठ गई है। इससे वहां बने मकानों के लिए खतरा पैदा हो गया है। 

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बरेली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश - फोटो : अमर उजाला

सुभाष नगर में जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। यहां सड़कों पर दो से तीन फुट तक पानी भर गया। इससे आवागमन में दिक्कत हुई। वाहन पानी में बंद हो गई। लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा। शहर के अलखनाथ मंदिर में दो फुट तक पानी भर गया।

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बरेली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश - फोटो : अमर उजाला

शहर के पॉश इलाके रामपुर गार्डन, स्टेडियम रोड पर रेजीडेंसी गार्डेन कॉलोनी, कोहाड़ापीर स्थित लल्ला मार्केट के प्राचीन भैरो बाबा मंदिर और धर्मकांटा के पास भी जलभराव से आवागमन बाधित रहा। रविवार दोपहर से बारिश शुरू हुई थी, तब से पूरे शहर में जलभराव के हालात हैं। 

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बरेली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश - फोटो : अमर उजाला

मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनने के कारण मौसम में अचानक बदलाव आया है। जिले और आसपास के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। बारिश के बीच रविवार को जिले का अधिकतम तापमान 30.6 और न्यूनतम 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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