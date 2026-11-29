बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में दहेज की मांग पूरी न होने पर शादी टूटने और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान ने रिपोर्ट में बताया है कि उनकी पुत्री की शादी तय हुई थी और तिलक रस्म के बाद से लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग की जा रही थी।

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रिपोर्ट के अनुसार किसान ने अपनी बेटी की शादी जितेंद्र राठौर के साथ तय की थी। 22 मार्च 2026 को शीतला माता मंदिर नरियावल में तिलक और गोद भराई की रस्म पूरी हुई थी। इस दौरान दोनों पक्षों की सहमति से 12 दिसंबर को शादी की तारीख पक्की हुई थी। पीड़ित ने रस्मों और तैयारियों में अब तक 514500 रुपये खर्च कर दिए हैं।पीड़ित ने बताया कि तिलक और गोदभराई के कुछ महीने बाद दूल्हे के परिवार से सुखराम, ओमेंद्र और धर्मेंद्र उनके घर आए। उन्होंने घरेलू जरूरत बताकर दो लाख रुपये ले लिए, जो आगे के हिसाब में लगाने को कहा गया था। दिवाली से पहले एक नवंबर को दूसरे पक्ष के लोग फिर आए और कहा कि दूल्हा जितेंद्र बुलेट मोटरसाइकिल और दो तोला सोने की चेन की मांग कर रहा है। मांग पूरी न होने पर तय तिथि पर शादी करने से इन्कार कर दिया गया।