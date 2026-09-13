प्रयागराज : घर खुलवाने पहुंची पुलिस को महिलाओं ने घेरा, चौकी प्रभारी से धक्का-मुक्की

पांच मिनट के वीडियो में दिखा पूरा हंगामा



सोशल मीडिया पर प्रसारित करीब पांच मिनट के वीडियो में महिला चौकी प्रभारी से लगातार गालीगलौज और धक्का-मुक्की करते हुए पुलिसकर्मियों को वहां से चले जाने की हिदायत देती नजर आ रही है। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। परिस्थितियां बिगड़ती देख पुलिस टीम को बैरंग लौटना पड़ा। घटना का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करती है।



पुलिस बोली- दोनों पक्षों में भूमि विवाद को लेकर तकरार



एसओ मांडा कुलदीप शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों में भूमि विवाद को लेकर तकरार हुई थी। दोनों पक्ष बढ़ा-चढ़ाकर तहरीर दे रहे हैं। दोनों पक्षों को शांतिभंग की कार्रवाई में पाबंद किया गया है। वहीं, एसीपी मेजा बृजेश पाठक ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।