साइको किलर ने बरामद कराया आला-ए-कत्ल, हत्या कर जमीन में गाड़े थे शरीर 14 टुकड़े

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पुलिस के साथ आया हत्यारोपी सर्वेश और पूती देवी का फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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हत्यारोपी सर्वेश और पूती देवी का फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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पकड़े गए आरोपियों की जानकारी देते एसपी मैनपुरी
- फोटो : अमर उजाला
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महिला का फाइल फोटो और हत्यारोपी
- फोटो : अमर उजाला
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हत्यारोपी संतोष और सर्वेश
- फोटो : अमर उजाला