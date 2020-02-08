एक जगह ऐसी भी, जहां पैदल चलने वाले भी लगाते हैं हेलमेट, दे रहे सुरक्षा का संदेश

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दयालबाग में हेलमेट लगाकर टहलतीं महिलाएं व बच्चे
- फोटो : अमर उजाला
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फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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दयालबाग में हेलमेट लगाए बच्चे
- फोटो : अमर उजाला
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हेलमेट लगाकर काम करते सत्संगी
- फोटो : अमर उजाला
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हेलमेट लगाए महिलाएं
- फोटो : अमर उजाला
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हेलमेट लगाए महिलाएं
- फोटो : अमर उजाला