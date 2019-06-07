सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी की सख्ती के बाद भी हरियाली का 'कत्ल', ताजनगरी में अंधाधुंध काटे गए पेड़

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यमुना एक्सप्रेसवे
- फोटो : अमर उजाला
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ऐसे कम होती गई हरियाली
- फोटो : अमर उजाला
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यमुना एक्सप्रेसवे
- फोटो : अमर उजाला
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पड़ोसी जिलों मं वन क्षेत्र
- फोटो : अमर उजाला
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सड़क किनारे खाली रखे गमले
- फोटो : अमर उजाला