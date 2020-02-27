रमणरेती आश्रम में फूलों संग बरसा अबीर-गुलाल, होली के रंगों से सराबोर भक्त हुए निहाल

{"_id":"5e57bab18ebc3ef3e945e9eb","slug":"holi-2020-celebration-in-raman-reti-mandir-vrindavan","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0930\u092e\u0923\u0930\u0947\u0924\u0940 \u0906\u0936\u094d\u0930\u092e \u092e\u0947\u0902 \u092b\u0942\u0932\u094b\u0902 \u0938\u0902\u0917 \u092c\u0930\u0938\u093e \u0905\u092c\u0940\u0930-\u0917\u0941\u0932\u093e\u0932, \u0939\u094b\u0932\u0940 \u0915\u0947 \u0930\u0902\u0917\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0938\u0930\u093e\u092c\u094b\u0930 \u092d\u0915\u094d\u0924 \u0939\u0941\u090f \u0928\u093f\u0939\u093e\u0932","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
होली 2020
- फोटो : Amar Ujala
{"_id":"5e57bab18ebc3ef3e945e9eb","slug":"holi-2020-celebration-in-raman-reti-mandir-vrindavan","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0930\u092e\u0923\u0930\u0947\u0924\u0940 \u0906\u0936\u094d\u0930\u092e \u092e\u0947\u0902 \u092b\u0942\u0932\u094b\u0902 \u0938\u0902\u0917 \u092c\u0930\u0938\u093e \u0905\u092c\u0940\u0930-\u0917\u0941\u0932\u093e\u0932, \u0939\u094b\u0932\u0940 \u0915\u0947 \u0930\u0902\u0917\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0938\u0930\u093e\u092c\u094b\u0930 \u092d\u0915\u094d\u0924 \u0939\u0941\u090f \u0928\u093f\u0939\u093e\u0932","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
होली के रंगों में सराबोर होकर नाचे भक्त
- फोटो : Amar Ujala
{"_id":"5e57bab18ebc3ef3e945e9eb","slug":"holi-2020-celebration-in-raman-reti-mandir-vrindavan","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0930\u092e\u0923\u0930\u0947\u0924\u0940 \u0906\u0936\u094d\u0930\u092e \u092e\u0947\u0902 \u092b\u0942\u0932\u094b\u0902 \u0938\u0902\u0917 \u092c\u0930\u0938\u093e \u0905\u092c\u0940\u0930-\u0917\u0941\u0932\u093e\u0932, \u0939\u094b\u0932\u0940 \u0915\u0947 \u0930\u0902\u0917\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0938\u0930\u093e\u092c\u094b\u0930 \u092d\u0915\u094d\u0924 \u0939\u0941\u090f \u0928\u093f\u0939\u093e\u0932","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
युगल स्वरूपों के साथ कार्ष्णि गुरु शरणानंद महाराज
- फोटो : Amar Ujala
{"_id":"5e57bab18ebc3ef3e945e9eb","slug":"holi-2020-celebration-in-raman-reti-mandir-vrindavan","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0930\u092e\u0923\u0930\u0947\u0924\u0940 \u0906\u0936\u094d\u0930\u092e \u092e\u0947\u0902 \u092b\u0942\u0932\u094b\u0902 \u0938\u0902\u0917 \u092c\u0930\u0938\u093e \u0905\u092c\u0940\u0930-\u0917\u0941\u0932\u093e\u0932, \u0939\u094b\u0932\u0940 \u0915\u0947 \u0930\u0902\u0917\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0938\u0930\u093e\u092c\u094b\u0930 \u092d\u0915\u094d\u0924 \u0939\u0941\u090f \u0928\u093f\u0939\u093e\u0932","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
फूलों की होली
- फोटो : Amar Ujala
{"_id":"5e57bab18ebc3ef3e945e9eb","slug":"holi-2020-celebration-in-raman-reti-mandir-vrindavan","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0930\u092e\u0923\u0930\u0947\u0924\u0940 \u0906\u0936\u094d\u0930\u092e \u092e\u0947\u0902 \u092b\u0942\u0932\u094b\u0902 \u0938\u0902\u0917 \u092c\u0930\u0938\u093e \u0905\u092c\u0940\u0930-\u0917\u0941\u0932\u093e\u0932, \u0939\u094b\u0932\u0940 \u0915\u0947 \u0930\u0902\u0917\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0938\u0930\u093e\u092c\u094b\u0930 \u092d\u0915\u094d\u0924 \u0939\u0941\u090f \u0928\u093f\u0939\u093e\u0932","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
होली 2020
- फोटो : Amar Ujala
{"_id":"5e57bab18ebc3ef3e945e9eb","slug":"holi-2020-celebration-in-raman-reti-mandir-vrindavan","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0930\u092e\u0923\u0930\u0947\u0924\u0940 \u0906\u0936\u094d\u0930\u092e \u092e\u0947\u0902 \u092b\u0942\u0932\u094b\u0902 \u0938\u0902\u0917 \u092c\u0930\u0938\u093e \u0905\u092c\u0940\u0930-\u0917\u0941\u0932\u093e\u0932, \u0939\u094b\u0932\u0940 \u0915\u0947 \u0930\u0902\u0917\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0938\u0930\u093e\u092c\u094b\u0930 \u092d\u0915\u094d\u0924 \u0939\u0941\u090f \u0928\u093f\u0939\u093e\u0932","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
होली 2020
- फोटो : Amar Ujala
{"_id":"5e57bab18ebc3ef3e945e9eb","slug":"holi-2020-celebration-in-raman-reti-mandir-vrindavan","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0930\u092e\u0923\u0930\u0947\u0924\u0940 \u0906\u0936\u094d\u0930\u092e \u092e\u0947\u0902 \u092b\u0942\u0932\u094b\u0902 \u0938\u0902\u0917 \u092c\u0930\u0938\u093e \u0905\u092c\u0940\u0930-\u0917\u0941\u0932\u093e\u0932, \u0939\u094b\u0932\u0940 \u0915\u0947 \u0930\u0902\u0917\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0938\u0930\u093e\u092c\u094b\u0930 \u092d\u0915\u094d\u0924 \u0939\u0941\u090f \u0928\u093f\u0939\u093e\u0932","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
होली 2020
- फोटो : Amar Ujala
{"_id":"5e57bab18ebc3ef3e945e9eb","slug":"holi-2020-celebration-in-raman-reti-mandir-vrindavan","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0930\u092e\u0923\u0930\u0947\u0924\u0940 \u0906\u0936\u094d\u0930\u092e \u092e\u0947\u0902 \u092b\u0942\u0932\u094b\u0902 \u0938\u0902\u0917 \u092c\u0930\u0938\u093e \u0905\u092c\u0940\u0930-\u0917\u0941\u0932\u093e\u0932, \u0939\u094b\u0932\u0940 \u0915\u0947 \u0930\u0902\u0917\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0938\u0930\u093e\u092c\u094b\u0930 \u092d\u0915\u094d\u0924 \u0939\u0941\u090f \u0928\u093f\u0939\u093e\u0932","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
होली 2020
- फोटो : Amar Ujala
{"_id":"5e57bab18ebc3ef3e945e9eb","slug":"holi-2020-celebration-in-raman-reti-mandir-vrindavan","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0930\u092e\u0923\u0930\u0947\u0924\u0940 \u0906\u0936\u094d\u0930\u092e \u092e\u0947\u0902 \u092b\u0942\u0932\u094b\u0902 \u0938\u0902\u0917 \u092c\u0930\u0938\u093e \u0905\u092c\u0940\u0930-\u0917\u0941\u0932\u093e\u0932, \u0939\u094b\u0932\u0940 \u0915\u0947 \u0930\u0902\u0917\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0938\u0930\u093e\u092c\u094b\u0930 \u092d\u0915\u094d\u0924 \u0939\u0941\u090f \u0928\u093f\u0939\u093e\u0932","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
होली 2020
- फोटो : Amar Ujala
{"_id":"5e57bab18ebc3ef3e945e9eb","slug":"holi-2020-celebration-in-raman-reti-mandir-vrindavan","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0930\u092e\u0923\u0930\u0947\u0924\u0940 \u0906\u0936\u094d\u0930\u092e \u092e\u0947\u0902 \u092b\u0942\u0932\u094b\u0902 \u0938\u0902\u0917 \u092c\u0930\u0938\u093e \u0905\u092c\u0940\u0930-\u0917\u0941\u0932\u093e\u0932, \u0939\u094b\u0932\u0940 \u0915\u0947 \u0930\u0902\u0917\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0938\u0930\u093e\u092c\u094b\u0930 \u092d\u0915\u094d\u0924 \u0939\u0941\u090f \u0928\u093f\u0939\u093e\u0932","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
विदेशी श्रद्धालु
- फोटो : Amar Ujala