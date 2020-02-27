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रमणरेती आश्रम में फूलों संग बरसा अबीर-गुलाल, होली के रंगों से सराबोर भक्त हुए निहाल

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वृंदावन (मथुरा), Updated Thu, 27 Feb 2020 06:47 PM IST
होली 2020
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होली 2020 - फोटो : Amar Ujala
मथुरा के महावन स्थित रमणरेती आश्रम स्थित ठाकुर रमण बिहारी का आंगन बृहस्पतिवार को होली के रंगों से सतरंगी हो गया। प्रिया-प्रियतम ने भक्तों संग होली खेली और उन्हें प्रेम रस के रंग में रंग दिया। ठाकुरजी के आंगन में बरसते होली के प्रेम रंग में सराबोर होकर श्रद्धालु निहाल हो गए। 
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