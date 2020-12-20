'प्रीति ने मां से कहा था पति उसे कभी भी मार देगा', भाई ने लगाया बहनोई पर हत्या पर आरोप, मोबाइल से मिले अहम सुराग

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प्रीति का फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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घटनास्थल पर खड़ी कार
- फोटो : अमर उजाला
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घटनास्थल पर खड़ी कार और प्रीति का पति
- फोटो : अमर उजाला
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पोस्टमार्टम हाउस के बाहर प्रीति के परिजन
- फोटो : अमर उजाला
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कार, जिसमें प्रीति को मारी गई गोली
- फोटो : अमर उजाला
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एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर
- फोटो : अमर उजाला