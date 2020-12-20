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'प्रीति ने मां से कहा था पति उसे कभी भी मार देगा', भाई ने लगाया बहनोई पर हत्या पर आरोप, मोबाइल से मिले अहम सुराग

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा, Updated Sun, 20 Dec 2020 08:13 PM IST
प्रीति का फाइल फोटो
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प्रीति का फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
मथुरा के कोकिलावन स्थित शनिदेव मंदिर से शनिवार रात दर्शन कर लौट रहे दंपती पर हमले में पत्नी की मौत के मामले में साले ने जीजा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। आरोप लगाया है कि जीजा के अन्य महिलाओं से संबंध थे, बहन विरोध करती थी। इसी के चलते उसकी हत्या की गई है। पुलिस जांच में जुट गई है। 
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प्रीति का फाइल फोटो
प्रीति का फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
घटनास्थल पर खड़ी कार
घटनास्थल पर खड़ी कार - फोटो : अमर उजाला
घटनास्थल पर खड़ी कार और प्रीति का पति
घटनास्थल पर खड़ी कार और प्रीति का पति - फोटो : अमर उजाला
सुनील
सुनील - फोटो : अमर उजाला
पोस्टमार्टम हाउस के बाहर प्रीति के परिजन
पोस्टमार्टम हाउस के बाहर प्रीति के परिजन - फोटो : अमर उजाला
कार, जिसमें प्रीति को मारी गई गोली
कार, जिसमें प्रीति को मारी गई गोली - फोटो : अमर उजाला
एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर
एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर - फोटो : अमर उजाला
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