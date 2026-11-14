कानपुर: खंती में मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, कोतवाली के सामने शव रख किया हंगामा, लगा जाम

शुक्लागंज में गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के मरहला चौराहे के पास विष्णुपुरी मोहल्ला स्थित पानी भरे खंती में गुरुवार की शाम गिरे युवक की डूबने से मौत हो गई थी। शिनाख्त न होने पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया था। शुक्रवार को परिजनों ने युवक की पहचान की और तीन युवकों पर हत्याकर शव खंती में फेंकने का आरोप लगाया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शाम करीब साढ़े चार बजे शव गंगाघाट कोतवाली के गेट के सामने रखकर जाम लगाकर हंगामा किया।

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मौके पर पहुंची सीओ सिटी विनी सिंह और कोतवाली प्रभारी अजय कुमार सिंह ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब परिजन शांत हुए। इस बीच राजधानी मार्ग से नवीन गंगा पुल तक करीब एक घंटे तक जाम लगा रहा। गुरुवार की शाम विष्णुपुरी स्थित पानी भरे खंती में गिरकर डूबने से युवक की मौत हो गई थी। शिनाख्त न होने पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम हाउस भेजा था। शुक्रवार को परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर नीरज उर्फ रेशू (28) पुत्र राजेश कुमार के रूप में पहचान की।