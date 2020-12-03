दोस्त के साथ खाती-पीती थी पत्नी, इसलिए मार दिया, हत्यारोपी पति के खुलासे से चौंक गई पुलिस

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हत्या आरोपी गंधर्व सिंह और एटा पुलिस कप्तान
- फोटो : अमर उजाला
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पुलिस गिरफ्त में हत्यारोपी गंधर्व सिंह
- फोटो : अमर उजाला
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पुलिस गिरफ्त में हत्यारोपी गंधर्व सिंह व बरामद कपड़े
- फोटो : अमर उजाला
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घटनास्थल पर जांच करती पुलिस ( घटना वाले दिन का फोटो )
- फोटो : अमर उजाला
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हत्या आरोपी गंधर्व सिंह
- फोटो : अमर उजाला
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एसएसपी सुनील कुमार सिंह
- फोटो : अमर उजाला