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दोस्त के साथ खाती-पीती थी पत्नी, इसलिए मार दिया, हत्यारोपी पति के खुलासे से चौंक गई पुलिस

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, एटा, Updated Thu, 03 Dec 2020 09:29 PM IST
हत्या आरोपी गंधर्व सिंह और एटा पुलिस कप्तान
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हत्या आरोपी गंधर्व सिंह और एटा पुलिस कप्तान - फोटो : अमर उजाला
एटा कोतवाली नगर के मोहल्ला शास्त्रीपुरम में दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी और 25 हजार रुपये के इनामी गंधर्व सिंह को पुलिस ने एक सप्ताह बाद गुरुवार सुबह कासगंज जिला से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने मां-बेटे की हत्या करने के पीछे जो वजह बताई है वह चौंकाने वाली है। आरोपी ने बताया कि जोधपाल के साथ पत्नी मीट खाती थी और दारू पीती थी, इसलिए मार दिया। वहीं मां को बचाने आए बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या के दौरान खून से सने कपड़ों को भी बरामद कर लिया है।
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