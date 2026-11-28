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फरीदाबाद। ऑनलाइन निवेश में मुनाफे का लालच देकर 2,31,860 रुपये की ठगी के मामले में साइबर थाना एनआईटी की टीम ने जयपुर निवासी दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी के बैंक खाते में ठगी के 80 हजार रुपये आए थे। वह बीटेक पास है और जयपुर की एक निजी कंपनी में आईटी डेवलपर के रूप में काम करता है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, बल्लभगढ़ निवासी व्यक्ति की तीन अक्तूबर 2026 को sangam.com पर एक युवती से बातचीत हुई थी। बाद में दोनों टेलीग्राम पर बात करने लगे। आरोप है कि युवती ने ऑनलाइन निवेश में मुनाफे का लालच देकर पीड़ित से अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिये 2,31,860 रुपये ट्रांसफर करा लिए। ठगी का पता चलने पर पीड़ित ने शिकायत दी। इसके आधार पर साइबर थाना बल्लभगढ़ में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान आरोपी के बैंक खाते में ठगी की रकम आने की जानकारी मिली। इसके बाद साइबर थाना एनआईटी की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। संवाद