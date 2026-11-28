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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। शेयर बाजार में मोटे मुनाफे का लालच देकर विराट नगर निवासी एक व्यक्ति से 47.76 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में थाना साइबर क्राइम पुलिस ने साइबर ठगों को बैंक खाता उपलब्ध करवाने वाले आरोपी अभिषेक निवासी सीतापुर (उत्तर प्रदेश) को गिरफ्तार किया है। अदालत ने आरोपी को गहन पूछताछ और ठगी की रकम की बरामदगी के लिए पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।थाना साइबर क्राइम प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों और बैंक लेनदेन की गहन जांच के बाद आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने कमीशन के लालच में एक निजी बैंक में फर्म के नाम से करंट खाता खुलवाया था। इसके बाद उसने यह खाता साइबर ठगों को इस्तेमाल करने के लिए सौंप दिया। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से गिरोह के अन्य सदस्यों और ठगी की रकम के लेनदेन के संबंध में पूछताछ की जाएगी।फर्जी ट्रेनिंग ग्रुप में जोड़कर बिछाया ठगी का जालविराट नगर, बाल विकास स्कूल के नजदीक निवासी प्रदीप सिंह ठाकुर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सोशल मीडिया पर शेयर बाजार की ट्रेनिंग और मुनाफे की गारंटी से संबंधित एक विज्ञापन लाइक करने के बाद साइबर ठगों ने उन्हें वर्मा क्लब ट्रेनिंग ग्रुप में जोड़ लिया।ग्रुप में रोजाना फर्जी मुनाफे के स्क्रीनशॉट साझा कर उनका विश्वास जीता गया। इसके बाद संदिग्ध लिंक के माध्यम से निवेश के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में कुल 47.76 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए। ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने थाना साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।