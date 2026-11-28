विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। बेगमपुर के राजीव नगर में शुक्रवार देर रात 45 वर्षीय महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतका की शिनाख्त रेखा के रूप में हुई है। महिला का गला चाकू से रेता गया था। घरेलू विवाद की वजह से महिला के खुदकुशी करने की बात कही जा रही है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि खुदकुशी और हत्या के पहलू से मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस पति और घटना के समय घर में मौजूद बेटे से पूछताछ कर रही है।जानकारी के मुताबिक, रेखा के परिवार में पति आनंदपाल, दो बेटियों और एक बेटा है। पति आनंदपाल ठेकेदार है। रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त शशांक जायसवाल ने बताया कि शुक्रवार रात पुलिस को महिला की हत्या