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अधिवक्ता हत्याकांडः जिसे जिगरी दोस्त समझा, उसी ने ले ली जान, दस दिन पहले रची थी हत्या की साजिश

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा, Updated Sat, 31 Oct 2020 12:33 AM IST
अधिवक्ता कपिल पंवार की हत्या के बारे में जानकारी एसएसपी और एसपी सिटी
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अधिवक्ता कपिल पंवार की हत्या के बारे में जानकारी एसएसपी और एसपी सिटी - फोटो : अमर उजाला
वकील कपिल पंवार जिस जीतू यादव को अपना जिगरी दोस्त समझते थे, उसने ही उनकी जान ली। कपिल ने जीतू को अपनी संपत्ति का हर राज बता रखा था। यह भी कि सास चाहती है कि संपत्ति उसके नाम हो। जीतू ने उनकी सास के साथ मिलकर ही साजिश रच डाली और उसे अंजाम तक पहुंचा दिया।
 
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crime city & states agra uttar pradesh contract killers arrested advocate murder
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