शहर के हमलापुर स्थित सुभाष वार्ड में एक बंद मकान के अंदर कथित तौर पर चल रही प्रार्थना सभा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि यहां हिंदू समाज के करीब 20 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को एकत्रित कर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। सूचना मिलने पर राष्ट्रीय हिंदू सेना के कार्यकर्ता और गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मकान से बाइबल, मोबाइल फोन और अन्य सामग्री जब्त कर दो लोगों को हिरासत में लिया है।
जानकारी के अनुसार, मकान अंदर से बंद था और वहां कथित तौर पर ईसाई मिशनरी से जुड़ी प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी। वार्डवासियों और हिंदू संगठनों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने आपत्ति जताई। इसके बाद राष्ट्रीय हिंदू सेना के कार्यकर्ता गंज थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मकान की जांच कर वहां मौजूद सामग्री जब्त की और दो लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले गई।
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शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ एफआईआर
वार्ड निवासी पवन मालवी की शिकायत पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा था। पुलिस जब्त सामग्री और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है।
ऑनलाइन जुड़ाव और बाहरी नेटवर्क की भी जांच
मामले में ऑनलाइन प्रार्थना सभा और बाहरी लोगों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि मोबाइल फोन के माध्यम से कुछ लोग बाहर से इस सभा से जुड़े थे। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि क्या इस गतिविधि के पीछे कोई बाहरी नेटवर्क या फंडिंग शामिल थी।
निष्पक्ष जांच की मांग
राष्ट्रीय हिंदू सेना ने मामले की निष्पक्ष जांच कर धर्मांतरण से जुड़े सभी पहलुओं का खुलासा करने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। संगठन का कहना है कि यदि आरोप सही साबित होते हैं तो संबंधित लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस शिकायत, जब्त सामग्री और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अभी धर्मांतरण के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है।