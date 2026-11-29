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-पड़ोस में रहने वाली महिला और एक युवती ने आर्यन को बचाने की कोशिश की, लेकिन हाथ छुड़ाकर नाले में कूद गया, बाद में किसी तरह निकाला गया शव

अमर उजाला ब्यूरो

पूर्वी दिल्ली। करावल नगर में 30 वर्षीय आर्यन ने बीमारी से परेशान होकर नाले में छलांग लगाकर जान दे दी। घटना शनिवार शाम की है। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ छुड़ाकर नाले में कूद गया। पड़ोसियों के मुताबिक, आर्यन लंबे समय से बीमारी से जूझ रहा था। उसकी हालत गंभीर थी और डॉक्टरों ने भी उसके ठीक होने की उम्मीद कम जताई थी। पुलिस के मुताबिक आर्यन मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं का रहने वाला था। उसने करीब आठ साल पहले सुधा (28) से प्रेम विवाह किया था। दोनों करावल नगर की यादव वाली गली में रहते थे। दंपती की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी छह साल की है, जबकि छोटी करीब डेढ़ साल की है। सुधा नोएडा स्थित एक निजी बैंक में नौकरी करती हैं। घर की आर्थिक जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। वह अपनी कमाई से पति का इलाज कराती थीं। सुधा जब नौकरी पर जाती थीं तो दोनों बेटियों को पड़ोस में रहने वाली महिला के पास छोड़ देती थीं। पड़ोस की महिला ही बच्चों की देखभाल करती थीं। आर्यन की बीमारी कई साल से चल रही थी। डॉक्टरों ने उनके ठीक होने की कम ही संभावना जताई थी।

शनिवार शाम करीब चार बजे आर्यन घर से निकला और करीब 10 मिनट बाद पास के नाले में छलांग लगा दी। उसे रोकने के लिए पास के मकान में रहने वाली एक महिला और लड़की ने कोशिश की, लेकिन वह उनके हाथ से छूट गया। -पड़ोस में रहने वाली महिला और एक युवती ने आर्यन को बचाने की कोशिश की, लेकिन हाथ छुड़ाकर नाले में कूद गया, बाद में किसी तरह निकाला गया शव

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-उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करावल नगर की घटना, आठ साल पहले किया था प्रेम विवाह, दो छोटी बेटियों का पिता था आर्यन, पत्नी निजी बैंक में करती है नौकरी