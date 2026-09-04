गोद में बाल गोपाल, हाथ में माखन-मिश्री...CM ने फोड़ी मटकी, जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री आवास में जमकर मचा धमाल

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री निवास में गुरुवार रात भक्ति और उल्लास का माहौल रहा। कृष्ण भजनों के बीच महारास हुआ और राधा-कृष्ण की वेशभूषा में पहुंचे बच्चों ने सभी का ध्यान खींचा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक नन्हे बाल गोपाल को गोद में लेकर मटकी फोड़ी। इसके बाद उन्होंने बच्चों को अपने हाथों से माखन-मिश्री खिलाई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ संत समाज और बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन्माष्टमी केवल त्योहार मनाने का अवसर नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण के जीवन और उनके संदेश को समझने का भी मौका है।