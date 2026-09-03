जन्माष्टमी: भोपाल के करोंद में रविवार को मटकी फोड़ का महासंग्राम, विजेता टीम को मिलेंगे एक लाख रुपये
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Fri, 04 Sep 2026 06:34 AM IST
सार
जन्माष्टमी पर भोपाल के करोंद में इस बार मटकी फोड़ का जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा। छह सितंबर को होने वाली प्रतियोगिता में प्रदेशभर की गोविंदा टीमें हिस्सा लेंगी और विजेता टीम को एक लाख रुपये का इनाम मिलेगा।
विज्ञापन
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
जन्माष्टमी के मौके पर भोपाल के करोंद चौराहे पर एक बार फिर मटकी फोड़ का रोमांच देखने को मिलेगा। पिछले 20 वर्षों से आयोजित हो रही मध्य प्रदेश की बड़ी और लोकप्रिय मटकी फोड़ प्रतियोगिता इस बार छह सितंबर, रविवार को शाम सात बजे से भगत सिंह चौराहा, करोंद पर होगी। प्रतियोगिता में जीतने वाली गोविंदा टीम को एक लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा।
मटकी फोड़ आयोजन समिति के प्रमुख और भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सुमित पचौरी ने बताया कि इस बार आयोजन में बॉलीवुड अभिनेत्री अदा शर्मा, अभिनेता चंकी पांडे और राजपाल यादव शामिल होंगे। प्रसिद्ध भजन गायक प्रमोद त्रिपाठी भी अपनी प्रस्तुति देंगे। आयोजन समिति के मुताबिक पिछले वर्षों में भी फिल्म और मनोरंजन जगत की कई चर्चित हस्तियां इस आयोजन में शामिल हो चुकी हैं।
ये पढ़ें- मध्यप्रदेश: पहले थप्पड़ कांड से चर्चा, अब EOW की छापेमारी... 11 साल बाद फिर सुर्खियों में PWD इंजी KK सिंगारे
विज्ञापन
20 साल से जारी है आयोजन
सुमित पचौरी ने बताया कि करोंद में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन लगातार 20 वर्षों से किया जा रहा है। समय के साथ यह आयोजन जन्माष्टमी के बड़े आकर्षण के रूप में पहचान बना चुका है। इस आयोजन के जरिए युवाओं को धर्म और संस्कृति से जोड़ने के साथ महिला सशक्तिकरण और नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया जाता है।
ये भी पढ़ें- 350 ग्राम सोना, फार्म हाउस और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स... EOW छापे में PWD इंजीनियर की 11 करोड़ की संपत्ति का खुलासा
कई जिलों की गोविंदा टीमें मैदान में
प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों से गोविंदा टोलियां पंजीयन करा रही हैं। अब तक बैतूल, छिंदवाड़ा, सीहोर, जबलपुर, देवास और आष्टा समेत कई स्थानों की टीमों का पंजीयन हो चुका है। दूसरे जिलों की टीमों से भी संपर्क जारी है। आयोजन समिति ने प्रदेशभर की गोविंदा टोलियों और नागरिकों से बड़ी संख्या में पहुंचकर जन्माष्टमी के इस उत्सव में शामिल होने की अपील की है।
विज्ञापन
मटकी फोड़ आयोजन समिति के प्रमुख और भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सुमित पचौरी ने बताया कि इस बार आयोजन में बॉलीवुड अभिनेत्री अदा शर्मा, अभिनेता चंकी पांडे और राजपाल यादव शामिल होंगे। प्रसिद्ध भजन गायक प्रमोद त्रिपाठी भी अपनी प्रस्तुति देंगे। आयोजन समिति के मुताबिक पिछले वर्षों में भी फिल्म और मनोरंजन जगत की कई चर्चित हस्तियां इस आयोजन में शामिल हो चुकी हैं।
विज्ञापन
ये पढ़ें- मध्यप्रदेश: पहले थप्पड़ कांड से चर्चा, अब EOW की छापेमारी... 11 साल बाद फिर सुर्खियों में PWD इंजी KK सिंगारे
विज्ञापन
20 साल से जारी है आयोजन
सुमित पचौरी ने बताया कि करोंद में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन लगातार 20 वर्षों से किया जा रहा है। समय के साथ यह आयोजन जन्माष्टमी के बड़े आकर्षण के रूप में पहचान बना चुका है। इस आयोजन के जरिए युवाओं को धर्म और संस्कृति से जोड़ने के साथ महिला सशक्तिकरण और नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया जाता है।
ये भी पढ़ें- 350 ग्राम सोना, फार्म हाउस और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स... EOW छापे में PWD इंजीनियर की 11 करोड़ की संपत्ति का खुलासा
कई जिलों की गोविंदा टीमें मैदान में
प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों से गोविंदा टोलियां पंजीयन करा रही हैं। अब तक बैतूल, छिंदवाड़ा, सीहोर, जबलपुर, देवास और आष्टा समेत कई स्थानों की टीमों का पंजीयन हो चुका है। दूसरे जिलों की टीमों से भी संपर्क जारी है। आयोजन समिति ने प्रदेशभर की गोविंदा टोलियों और नागरिकों से बड़ी संख्या में पहुंचकर जन्माष्टमी के इस उत्सव में शामिल होने की अपील की है।