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जन्माष्टमी: भोपाल के करोंद में रविवार को मटकी फोड़ का महासंग्राम, विजेता टीम को मिलेंगे एक लाख रुपये

Fri, 04 Sep 2026 06:34 AM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Fri, 04 Sep 2026 06:34 AM IST
सार

जन्माष्टमी पर भोपाल के करोंद में इस बार मटकी फोड़ का जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा। छह सितंबर को होने वाली प्रतियोगिता में प्रदेशभर की गोविंदा टीमें हिस्सा लेंगी और विजेता टीम को एक लाख रुपये का इनाम मिलेगा।

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Janmashtami: 'Matki Phod' showdown in Bhopal's Karond on Sunday; winning team to receive ₹1 lakh.
बॉलीवुड अभिनेत्री अदा शर्मा, अभिनेता चंकी पांडे, राजपाल यादव और भजन गायक प्रमोद त्रिपाठी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जन्माष्टमी के मौके पर भोपाल के करोंद चौराहे पर एक बार फिर मटकी फोड़ का रोमांच देखने को मिलेगा। पिछले 20 वर्षों से आयोजित हो रही मध्य प्रदेश की बड़ी और लोकप्रिय मटकी फोड़ प्रतियोगिता इस बार छह सितंबर, रविवार को शाम सात बजे से भगत सिंह चौराहा, करोंद पर होगी। प्रतियोगिता में जीतने वाली गोविंदा टीम को एक लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा।
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मटकी फोड़ आयोजन समिति के प्रमुख और भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सुमित पचौरी ने बताया कि इस बार आयोजन में बॉलीवुड अभिनेत्री अदा शर्मा, अभिनेता चंकी पांडे और राजपाल यादव शामिल होंगे। प्रसिद्ध भजन गायक प्रमोद त्रिपाठी भी अपनी प्रस्तुति देंगे। आयोजन समिति के मुताबिक पिछले वर्षों में भी फिल्म और मनोरंजन जगत की कई चर्चित हस्तियां इस आयोजन में शामिल हो चुकी हैं।
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20 साल से जारी है आयोजन
सुमित पचौरी ने बताया कि करोंद में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन लगातार 20 वर्षों से किया जा रहा है। समय के साथ यह आयोजन जन्माष्टमी के बड़े आकर्षण के रूप में पहचान बना चुका है। इस आयोजन के जरिए युवाओं को धर्म और संस्कृति से जोड़ने के साथ महिला सशक्तिकरण और नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया जाता है। 

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कई जिलों की गोविंदा टीमें मैदान में
प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों से गोविंदा टोलियां पंजीयन करा रही हैं। अब तक बैतूल, छिंदवाड़ा, सीहोर, जबलपुर, देवास और आष्टा समेत कई स्थानों की टीमों का पंजीयन हो चुका है। दूसरे जिलों की टीमों से भी संपर्क जारी है। आयोजन समिति ने प्रदेशभर की गोविंदा टोलियों और नागरिकों से बड़ी संख्या में पहुंचकर जन्माष्टमी के इस उत्सव में शामिल होने की अपील की है।
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