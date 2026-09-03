जन्माष्टमी: भोपाल के करोंद में रविवार को मटकी फोड़ का महासंग्राम, विजेता टीम को मिलेंगे एक लाख रुपये

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जन्माष्टमी के मौके पर भोपाल के करोंद चौराहे पर एक बार फिर मटकी फोड़ का रोमांच देखने को मिलेगा। पिछले 20 वर्षों से आयोजित हो रही मध्य प्रदेश की बड़ी और लोकप्रिय मटकी फोड़ प्रतियोगिता इस बार छह सितंबर, रविवार को शाम सात बजे से भगत सिंह चौराहा, करोंद पर होगी। प्रतियोगिता में जीतने वाली गोविंदा टीम को एक लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा।