एमपी में श्रीकृष्ण की 3 पटरानियों का कनेक्शन! जानिए रुक्मिणी, जाम्बवती और मित्रविंदा से जुड़ी ये खास जगहें

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भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि भले ही उत्तर प्रदेश के मथुरा-वृंदावन से जुड़ी हो, लेकिन मध्य प्रदेश में भी उनके जीवन से जुड़े कई प्रसंग आज तक लोक आस्था का हिस्सा बने हुए हैं। खास बात यह है कि प्रदेश के तीन अलग-अलग क्षेत्रों का संबंध श्रीकृष्ण की आठ प्रमुख पटरानियों में शामिल रुक्मिणी, जाम्बवती और मित्रविंदा से बताया जाता है। इनमें धार का अमझेरा, रायसेन का जामगढ़ और उज्जैन प्रमुख हैं। जन्माष्टमी के मौके पर जब प्रदेशभर में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तब इन स्थानों की कृष्ण से जुड़ी कथाएं भी चर्चा में हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धार के अमझेरा में रुक्मिणी से श्रीकृष्ण का मिलन हुआ, रायसेन के जामगढ़ में जाम्बवती से विवाह हुआ और उज्जैन की मित्रविंदा को श्रीकृष्ण स्वयंवर से अपने साथ ले गए थे।