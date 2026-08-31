भाजपा का नया फोकस: युवा-आदिवासी वोटर, 2028-29 से पहले पकड़ मजबूत करने की तैयारी; 70% वादे पूरे

मध्यप्रदेश भाजपा की ओरछा में हुई दो दिन की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में सरकार और संगठन के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में युवा और आदिवासी वर्ग उभरकर आए। पार्टी नेताओं ने माना कि इन दोनों वर्गों के बीच अपनी पकड़ और मजबूत करने की जरूरत है। इसके लिए अब संगठन स्तर पर फील्ड में सक्रियता बढ़ाने और युवाओं तक सीधे पहुंच बनाने की रणनीति पर काम होगा। बैठक में नेताओं की चिंता केवल चुनावी आंकड़ों तक सीमित नहीं रही। खास तौर पर आदिवासी युवाओं के बीच सोशल मीडिया के जरिए बन रही धारणा को लेकर चर्चा हुई। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि आदिवासी युवा तेजी से आगे बढ़ रहा है और राजनीति, रोजगार, समाजसेवा तथा विकास में उसकी रुचि बढ़ी है। ऐसे में पार्टी को उसके साथ संवाद बढ़ाना होगा। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने भी युवाओं को लेकर संगठन की रणनीति पर जोर दिया। उनका कहना था कि युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उनकी बात सुनी जानी चाहिए और उन्हें भाजपा की विचारधारा से जोड़ने के लिए लगातार संवाद जरूरी है।