मध्य प्रदेश: MP में फिर बिगड़ेगा मौसम! 9 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट, CM ने कलेक्टरों को किया हाई अलर्ट

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मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी संबंधित और संभावित प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत और बचाव के सभी जरूरी इंतजाम पहले से तैयार रखे जाएं। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से शुक्रवार शाम भारी बारिश की संभावना और शनिवार दोपहर उत्तरी मध्य प्रदेश में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जाए और जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत-बचाव अभियान शुरू किया जाए।