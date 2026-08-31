MP में निकाय-पंचायत उपचुनाव का ऐलान, 29 सितंबर को मतदान, 3 नगर निकाय अध्यक्ष, 26 पार्षद पदों पर होगा चुनाव

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मध्यप्रदेश में खाली पड़े नगरीय निकाय और पंचायत पदों पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 29 सितंबर 2026 को मतदान होगा। चुनाव की प्रक्रिया 8 सितंबर से नामांकन के साथ शुरू होगी। नगरीय निकायों के नतीजे 3 अक्टूबर को आएंगे, जबकि पंचायतों के परिणाम पद के अनुसार 3 और 5 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। निकाय चुनाव में आगर-मालवा के सुसनेर, टीकमगढ़ नगरपालिका और धार जिले की कुक्षी नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। इसके अलावा अलग-अलग नगरीय निकायों के 26 पार्षद पदों पर भी उपचुनाव कराया जाएगा।