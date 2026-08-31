महाकाल लोक की तर्ज पर अब ओरछा की बारी! रामराजा लोक से बदलेगी श्रीराम राजा की नगरी की तस्वीर

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श्रीराम राजा की नगरी ओरछा को धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को निर्माणाधीन रामराजा लोक, जुझार सिंह महल और जहांगीर महल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से निर्माण की प्रगति की जानकारी ली और काम समय पर पूरा करने के साथ पुरानी धरोहरों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओरछा केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि बुंदेलखंड की सदियों पुरानी स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। यहां के मंदिर, महल और भवन उस दौर की निर्माण कला की पहचान हैं। इन धरोहरों को उसी पुराने स्वरूप में सहेजने की कोशिश की जा रही है।