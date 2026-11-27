अस्पतालों में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता सुनिश्चित कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने सख्त रुख अपनाया है। आयुक्त, एफएसडीए डॉ रोशन जैकब के 1 अक्तूबर 2026 के आदेश का अनुपालन न करने पर राजधानी लखनऊ की 9 हॉस्पिटल फार्मेसियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। कार्रवाई की जद में जावित्री हॉस्पिटल, टेंडर पाम, शांति राज मेडिकल्स, ग्लोब मेडिकेयर और शेखर हॉस्पिटल समेत 9 अस्पतालों की फार्मेसियां आई हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

लखनऊ जिले में कुल 13 हॉस्पिटल फार्मेसियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, जिनमें से 9 के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। औषधि निरीक्षकों की जांच में इन फार्मेसियों में दवाओं के खरीद और बिक्री मूल्य सहित निर्धारित जानकारियों को सार्वजनिक करने संबंधी आदेश का अनुपालन नहीं पाया गया। इसके बाद संबंधित फर्मों को नोटिस जारी कर जवाब और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। निर्धारित प्रक्रिया के बाद भी अनुपालन सुनिश्चित न होने पर लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई।चार अस्पताल फार्मेसियों, मेदांता की आईपी फार्मेसी, मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, अपोलोमेडिक्स इंटरनेशनल लाइफसाइंसेज लिमिटेड और रीजेंसी हॉस्पिटल ने आदेश का अनुपालन कर लिया है। इन चारों फार्मेसियों ने औषधियों और मेडिकल डिवाइस की मूल्य सूची वेबसाइट और क्यूआर कोड के माध्यम से प्रदर्शित कर दी है।एफएसडीए की कार्रवाई के दायरे में आने वाली फार्मेसियों में जावित्री हॉस्पिटल के अंतर्गत संचालित राधा मेडिकल स्टोर, कृष्णा फार्मा और कृष्णा मेडिकल स्टोर (तेलीबाग), टेंडर पाम फार्मेसी, हेल्थप्लस रिसर्च एंड मेडिसेंटर एलएलपी की इकाई (अर्जुनगंज), शांति राज मेडिकल्स, अवध हॉस्पिटल एंड हार्ट सेंटर (आलमबाग), ग्लोब मेडिकेयर (निराला नगर), केपीएम मेडिकल डिस्पेंसरी (अमौसी), शेखर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, शेखर हार्ट लंग सेंटर (इंदिरा नगर), डॉ. केएनएस फार्मेसी (विकास खंड-2, गोमती नगर), तलवार स्किन फार्मेसी (चर्च रोड, इंदिरा नगर) और किड्स क्लिनिक इंडिया लिमिटेड (विराज खंड, गोमती नगर) शामिल हैं।