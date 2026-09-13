बड़ी खबरें: नोएडा डीएम को हाईकोर्ट की फटकार, आकाश पर फिर भड़कीं मायावती, राम मंदिर को जल्द मिलेंगे डिप्टी सीईओ

UP Big News: हम आपके लिए उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिनभर की सभी प्रमुख और अहम खबरों का संक्षिप्त, लेकिन प्रभावी सार लेकर आए हैं। हालांकि 'पूरी खबर पढ़ें' पर क्लिक करके आप उस खबर को विस्तृत रूप में पढ़ सकते हैं। यहां प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक की घटनाओं के बारे में तथ्यात्मक और सटीक जानकारी आपको मिलेगी। राज्य में क्या बदला? कहां क्या हुआ? कौन-सी खबरें सुर्खियां बनीं? सब कुछ एक ही जगह पर पढ़ सकते हैं। तो आइए, आज की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं।
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गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम
- फोटो : facebook/medharoopam10
नोएडा डीएम को हाईकोर्ट की फटकार
हाई कोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) की जिलाधिकारी मेधा रूपम द्वारा एक छात्रा को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत अवैध रूप से हिरासत में रखने का आदेश पारित करने के तरीके की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि यदि बेलगाम नौकरशाही का ऐसा तानाशाही आचरण जारी रहा, तो उत्तर प्रदेश एक 'ऑर्वेलियन डिस्टोपिया' में बदल सकता है। यहां पढ़ें पूरी खबर...
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राम मंदिर: ज्वाइंट व डिप्टी सीईओ के लिए तीन-तीन नामों का पैनल तैयार
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राम मंदिर को जल्द मिलेंगे ज्वाइंट व डिप्टी सीईओ
अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत करने की तैयारी में है। एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) जितेंद्र मिश्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की जिम्मेदारी संभालने के बाद अब उनकी टीम के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। ज्वाइंट सीईओ और डिप्टी सीईओ के पदों पर जल्द नियुक्ति किए जाने की तैयारी है। यहां पढ़ें पूरी खबर...
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बसपा सुप्रीमो मायावती।
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मायावती बोलीं- आकाश आनंद अभी भी अपने ससुर के कहे में चल रहे हैं
बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को बयान देकर कहा कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। मेरे अस्वस्थ होने की फैलाई जा रहीं बातें पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने बसपा कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव के लिए पूरी तरह जुट जाने का आह्वान करते हुए कहा कि आकाश आनंद अभी भी अपने ससुर के कहे पर चल रहे हैं। अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर...
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सम्मेलन में रक्षा मंत्री का स्वागत करते पदाधिकारी।
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रक्षा मंत्री बोले- पहले हर जिले में था माफिया, अब उत्पाद से पहचान
आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि खटीक समाज का गौरवशाली इतिहास है। इसने राष्ट्र की रक्षा, आक्रांताओं से सभ्यताओं को नष्ट होने से बचाने के साथ-साथ सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आकर लड़ाइयां लड़ी हैं। समाज के राष्ट्र और धर्म के प्रति समर्पण को इतिहासकारों ने इतिहास में लिखा नहीं है या योगदान का सही उल्लेख नहीं किया है। इतिहास के पुनर्लेखन की जरूरत है। यहां पढ़ें पूरी खबर...