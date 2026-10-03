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यूपी: भाजपा के बागी सपा के प्रत्याशी, शहजाद भट्टी पर एटीएस का शिकंजा; स्कॉलरशिप के जरिये जेन-जी के बीच योगी

Sat, 03 Oct 2026 06:00 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला डिजिटल डेस्क, लखनऊ
अमर उजाला डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Sat, 03 Oct 2026 06:00 PM IST
सार

UP Big News: उत्तर प्रदेश में आज दिनभर राजनीति से लेकर प्रशासन, अपराध, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और मौसम तक कई अहम घटनाएं सामने आईं। राज्य के अलग-अलग जिलों से जुड़ी कई बड़ी खबरें सुर्खियों में रहीं, जिनका सीधा असर आम जनता की जिंदगी पर पड़ता है। आइए एक ही खबर में पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी और अहम खबरें।

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Akhilesh Jat Brigade in RLD stronghold ATS tightens noose on Shahzad Bhatti BJP rebels turn SP candidates
UP Big News - फोटो : अमर उजाला

UP Big News: हम आपके लिए उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिनभर की सभी प्रमुख और अहम खबरों का संक्षिप्त, लेकिन प्रभावी सार लेकर आए हैं। हालांकि 'पूरी खबर पढ़ें' पर क्लिक करके आप उस खबर को विस्तृत रूप में पढ़ सकते हैं। यहां प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक की घटनाओं के बारे में तथ्यात्मक और सटीक जानकारी आपको मिलेगी। राज्य में क्या बदला? कहां क्या हुआ? कौन-सी खबरें सुर्खियां बनीं? सब कुछ एक ही जगह पर पढ़ सकते हैं। तो आइए, आज की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं।



Akhilesh Jat Brigade in RLD stronghold ATS tightens noose on Shahzad Bhatti BJP rebels turn SP candidates
सपा में शामिल हुए डॉ. संजयन त्रिपाठी। - फोटो : अमर उजाला

भाजपा के बागी डॉ. संजयन त्रिपाठी को सपा ने बनाया उम्मीदवार

एमएलसी चुनाव से पहले यूपी की राजनीति दिलचस्प होती जा रही है। डॉ. संजयन त्रिपाठी भाजपा से बागी होकर सपा में शामिल हो गए हैं। सपा ने बिना देरी उन्हें गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक से अपना एमएलसी प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। इसके लिए उसे अपना उम्मीदवार बदलने जैसा बड़ा और कठोर फैसला लेना पड़ा। सपा ने शनिवार को एमएलसी चुनाव के लिए दो सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। यहां पढ़ें सब कुछ विस्तार से...
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शहजाद भट्टी - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

शहजाद भट्टी के नेटवर्क पर एटीएस की कार्रवाई

पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क शहजाद भट्टी से जुड़े संदिग्धों के खिलाफ उत्तर प्रदेश एटीएस ने कार्रवाई तेज कर दी है। टीम ने इसके नेटवर्क से जुड़े संदिग्धों के खिलाफ लखनऊ समेत 10 जिलों में दबिश दी। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जानकारी भी सामने आई है। एजेंसी गिरफ्तार आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर 150 से अधिक संदिग्धों की गतिविधियों और संपर्कों की जांच कर रही है। यहां पढ़ें पूरी खबर...
 
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सीएम योगी ने 4.60 लाख छात्रों को बांटी 1.48 करोड़ की छात्रवृत्ति। - फोटो : अमर उजाला

सीएम योगी ने 4.60 लाख छात्र-छात्राओं को वितरित की छात्रवृत्ति

यूपी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार युवाओं से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कभी नियुक्ति पत्र वितरण तो कभी किसी अन्य कार्यक्रम के जरिये। इसी कड़ी में शनिवार को वह छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति कार्यक्रम के जरिये 4.60 लाख से अधिक विद्यार्थियों से जुड़े। इस मौके पर उन्होंने छात्र-छात्राओं का मोटिवेट करने के उद्देश्य से मंत्री ओम प्रकाश राजभर की चुटकी ली। कहा कि समय पर छात्रवृत्ति मिलती तो ओपी राजभर भी पढ़-लिखकर आगे बढ़ते। नेता नहीं बनते। यहां पढ़ें पूरी खबर...
 
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जयंत चौधरी, अखिलेश यादव - फोटो : अमर उजाला

रालोद के गढ़ में अखिलेश की जाट ब्रिगेड

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समाज के बीच संवाद बढ़ा रही है। लखनऊ के किसान सम्मेलन में अखिलेश यादव ने जाट युवाओं से बातचीत की। साथ ही बुढ़ाना, सिवालखास, शामली समेत कई सीटों को लेकर मंथन भी किया। उन्होंने जेन-जी के दायरे में आने वाले समाज के युवाओं से अलग-अलग बात करके माहौल को भांपने का प्रयास किया। यहां पढ़ें पूरी खबर...
 
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