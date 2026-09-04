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जन्माष्टमी के लिए कैप्शन: बाल गोपाल की तस्वीर के लिए हिंदी में ट्रेंडी कैप्शन, सोशल मीडिया पर छा जाएगी पोस्ट

Fri, 04 Sep 2026 11:51 AM IST
Shruti Gaur लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Fri, 04 Sep 2026 11:51 AM IST
सार

Janmashtami Captions: अगर आप अपने कान्हा की तस्वीर को सोशल मीडिया पर खूबसूरत कैप्शन के साथ साझा करना चाहते हैं, तो यहां से कैप्शन के आइडिया लें। 

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janmashtami 2026 lord krishna short captions for instagram in hindi radha krishna captions
बाल गोपाल की तस्वीर के लिए हिंदी में ट्रेंडी कैप्शन - फोटो : AI
 Janmashtami 2026: आज देशभर में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की धूम है। मंदिरों से लेकर घरों तक कान्हा के जन्म की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भक्त व्रत रखकर भगवान कृष्ण की पूजा-अर्चना कर रहे हैं और आधी रात को कान्हा के जन्म के बाद उनका विशेष श्रृंगार और आरती की जा रही है। इस खास मौके पर लोग अपने घर में सजाए गए लड्डू गोपाल, कृष्ण की झांकी और राधा-कृष्ण की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर करते हैं।


अगर आप भी WhatsApp, Instagram या Facebook पर कान्हा की तस्वीर पोस्ट करने की सोच रहे हैं, तो उसके साथ एक प्यारा और भक्तिमय कैप्शन आपकी पोस्ट को और खास बना सकता है। यहां हम आपके लिए जन्माष्टमी के कुछ खूबसूरत कैप्शन लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपनी कृष्ण जी की तस्वीरों, स्टेटस और सोशल मीडिया पोस्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं।

 
janmashtami 2026 lord krishna short captions for instagram in hindi radha krishna captions
बाल गोपाल की तस्वीर के लिए हिंदी में ट्रेंडी कैप्शन - फोटो : AI

मोर मुकुट सिर पर सजे, हाथों में मुरली प्यारी... 
मेरे कान्हा की छवि सबसे न्यारी।

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बाल गोपाल की तस्वीर के लिए हिंदी में ट्रेंडी कैप्शन - फोटो : AI

मेरे घर आए नंदलाला, 
खुशियों से भर गया आंगन सारा।

 शुभ जन्माष्टमी

Also Read: जन्माष्टमी स्पेशल: जन्माष्टमी पर कान्हा को क्या भोग लगा सकते हैं?

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बाल गोपाल की तस्वीर के लिए हिंदी में ट्रेंडी कैप्शन - फोटो : AI


कान्हा की कृपा बनी रहे, 
जीवन में खुशियों की कमी न रहे। 

शुभ जन्माष्टमी

Also Read: हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की.... जन्माष्टमी पर वायरल हो रहे हैं ये शुभ संदेश; यहां से करें डाउनलोड

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बाल गोपाल की तस्वीर के लिए हिंदी में ट्रेंडी कैप्शन - फोटो : AI

 
नंद के घर आनंद भयो, 
जय कन्हैया लाल की

राधे-राधे

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