जन्माष्टमी स्पेशल: बाल गोपाल का पालना कैसे सजाएं? असली फूलों से ऐसे करें झूले का श्रृंगार
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Fri, 04 Sep 2026 10:38 AM IST
सार
Janmashtami Jhula Decoration: आज देशभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में अगर आप नन्हे कान्हा का पालना ताजे फूलों से सजाना चाहते हैं तो यहां से उसके लिए आइडिया लें।
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विस्तार
Janmashtami Jhula Decoration: जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की खुशी में पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन घरों और मंदिरों में कान्हा के लिए खास झांकी सजाने के साथ उनके पालने को भी खूबसूरती से सजाया जाता है।
अगर आप इस बार जन्माष्टमी पर पालने को कुछ अलग और आकर्षक लुक देना चाहते हैं, तो आर्टिफिशियल फूलों की जगह असली और ताजे फूलों से सजावट कर सकते हैं। गेंदे, गुलाब, मोगरा, चमेली और रजनीगंधा जैसे फूल पालने की खूबसूरती बढ़ाने के साथ पूरे घर को भी मनमोहक खुशबू से भर देते हैं। फूलों की रंग-बिरंगी लड़ियां, छोटी-छोटी मालाएं और पंखुड़ियों से की गई सजावट कान्हा के पालने को बेहद खूबसूरत बना सकती है।
खास बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी क्रिएटिविटी और सही फूलों के कॉम्बिनेशन से आप घर पर ही जन्माष्टमी की आकर्षक झांकी तैयार कर सकते हैं।
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पालने के श्रृंगार के लिए फूलों के आइडिया
सजावट को लंबे समय तक ताजा रखने का तरीका
असली फूलों की सजावट करते समय फूलों को जरूरत से ज्यादा पानी में न भिगोएं। फूलों को सजाने से कुछ समय पहले ही खरीदें और उन्हें ठंडी जगह पर रखें। पालने पर फूल लगाने के लिए पतली फ्लोरल वायर या धागे का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि फूल सुरक्षित रहें और सजावट भी साफ-सुथरी दिखाई दे।
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अगर आप इस बार जन्माष्टमी पर पालने को कुछ अलग और आकर्षक लुक देना चाहते हैं, तो आर्टिफिशियल फूलों की जगह असली और ताजे फूलों से सजावट कर सकते हैं। गेंदे, गुलाब, मोगरा, चमेली और रजनीगंधा जैसे फूल पालने की खूबसूरती बढ़ाने के साथ पूरे घर को भी मनमोहक खुशबू से भर देते हैं। फूलों की रंग-बिरंगी लड़ियां, छोटी-छोटी मालाएं और पंखुड़ियों से की गई सजावट कान्हा के पालने को बेहद खूबसूरत बना सकती है।
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खास बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी क्रिएटिविटी और सही फूलों के कॉम्बिनेशन से आप घर पर ही जन्माष्टमी की आकर्षक झांकी तैयार कर सकते हैं।
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पालने के श्रृंगार के लिए फूलों के आइडिया
- गेंदे के फूलों की माला: पीले और नारंगी गेंदे की मालाओं से पालने के चारों ओर बॉर्डर बनाएं। यह पारंपरिक और बेहद आकर्षक लगेगा।
- गुलाब से रॉयल लुक: लाल, गुलाबी और सफेद गुलाब को छोटे-छोटे गुच्छों में लगाकर पालने के कोनों को सजाएं।
- मोगरे की लड़ियां: मोगरे के छोटे फूलों की लड़ियां पालने पर लगाएं। इससे सजावट खूबसूरत दिखने के साथ सुगंधित भी रहेगी।
- फूलों की छतरी: पालने के ऊपर गोल आकार में फूल लगाकर छोटी-सी फ्लोरल कैनोपी बनाई जा सकती है।
- फूलों की पंखुड़ियों से सजावट: पालने के नीचे और आसपास गुलाब व गेंदे की पंखुड़ियों से सुंदर डिजाइन बनाएं।
- मोरपंख और फूलों का कॉम्बिनेशन: कृष्ण जी से जुड़े मोरपंख को फूलों के साथ सजावट में शामिल करने से थीम और भी खूबसूरत लगेगी।
- सफेद फूलों से मिनिमल लुक: सफेद मोगरा, चमेली या रजनीगंधा के साथ हल्की पीली रोशनी लगाकर सादगी भरा आकर्षक पालना तैयार कर सकते हैं।
सजावट को लंबे समय तक ताजा रखने का तरीका
असली फूलों की सजावट करते समय फूलों को जरूरत से ज्यादा पानी में न भिगोएं। फूलों को सजाने से कुछ समय पहले ही खरीदें और उन्हें ठंडी जगह पर रखें। पालने पर फूल लगाने के लिए पतली फ्लोरल वायर या धागे का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि फूल सुरक्षित रहें और सजावट भी साफ-सुथरी दिखाई दे।
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