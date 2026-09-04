जन्माष्टमी स्पेशल: बाल गोपाल का पालना कैसे सजाएं? असली फूलों से ऐसे करें झूले का श्रृंगार

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गेंदे के फूलों की माला : पीले और नारंगी गेंदे की मालाओं से पालने के चारों ओर बॉर्डर बनाएं। यह पारंपरिक और बेहद आकर्षक लगेगा।

: पीले और नारंगी गेंदे की मालाओं से पालने के चारों ओर बॉर्डर बनाएं। यह पारंपरिक और बेहद आकर्षक लगेगा। गुलाब से रॉयल लुक : लाल, गुलाबी और सफेद गुलाब को छोटे-छोटे गुच्छों में लगाकर पालने के कोनों को सजाएं।

: लाल, गुलाबी और सफेद गुलाब को छोटे-छोटे गुच्छों में लगाकर पालने के कोनों को सजाएं। मोगरे की लड़ियां : मोगरे के छोटे फूलों की लड़ियां पालने पर लगाएं। इससे सजावट खूबसूरत दिखने के साथ सुगंधित भी रहेगी।

: मोगरे के छोटे फूलों की लड़ियां पालने पर लगाएं। इससे सजावट खूबसूरत दिखने के साथ सुगंधित भी रहेगी। फूलों की छतरी : पालने के ऊपर गोल आकार में फूल लगाकर छोटी-सी फ्लोरल कैनोपी बनाई जा सकती है।

: पालने के ऊपर गोल आकार में फूल लगाकर छोटी-सी फ्लोरल कैनोपी बनाई जा सकती है। फूलों की पंखुड़ियों से सजावट : पालने के नीचे और आसपास गुलाब व गेंदे की पंखुड़ियों से सुंदर डिजाइन बनाएं।

: पालने के नीचे और आसपास गुलाब व गेंदे की पंखुड़ियों से सुंदर डिजाइन बनाएं। मोरपंख और फूलों का कॉम्बिनेशन : कृष्ण जी से जुड़े मोरपंख को फूलों के साथ सजावट में शामिल करने से थीम और भी खूबसूरत लगेगी।

: कृष्ण जी से जुड़े मोरपंख को फूलों के साथ सजावट में शामिल करने से थीम और भी खूबसूरत लगेगी। सफेद फूलों से मिनिमल लुक: सफेद मोगरा, चमेली या रजनीगंधा के साथ हल्की पीली रोशनी लगाकर सादगी भरा आकर्षक पालना तैयार कर सकते हैं।

अगर आप इस बार जन्माष्टमी पर पालने को कुछ अलग और आकर्षक लुक देना चाहते हैं, तो आर्टिफिशियल फूलों की जगह असली और ताजे फूलों से सजावट कर सकते हैं। गेंदे, गुलाब, मोगरा, चमेली और रजनीगंधा जैसे फूल पालने की खूबसूरती बढ़ाने के साथ पूरे घर को भी मनमोहक खुशबू से भर देते हैं। फूलों की रंग-बिरंगी लड़ियां, छोटी-छोटी मालाएं और पंखुड़ियों से की गई सजावट कान्हा के पालने को बेहद खूबसूरत बना सकती है।खास बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी क्रिएटिविटी और सही फूलों के कॉम्बिनेशन से आप घर पर ही जन्माष्टमी की आकर्षक झांकी तैयार कर सकते हैं।असली फूलों की सजावट करते समय फूलों को जरूरत से ज्यादा पानी में न भिगोएं। फूलों को सजाने से कुछ समय पहले ही खरीदें और उन्हें ठंडी जगह पर रखें। पालने पर फूल लगाने के लिए पतली फ्लोरल वायर या धागे का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि फूल सुरक्षित रहें और सजावट भी साफ-सुथरी दिखाई दे।